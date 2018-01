Estas series se despiden en 2018

Un nuevo año comenzó, y eso marca no solo la llegada de nuevas propuestas a la pantalla chica, sino también el cierre de muchas otras, y por este motivo repasamos una lista con las grandes despedidas que se concretarán a lo largo del 2018.



"The Americans" por FX

"The Americans" llega al final. Foto: difusión

Hay algunas series que inexplicablemente no tienen el éxito que se merecen. Quizás por no contar con nombres demasiado llamativos, o simplemente por perderse en medio de una sobreoferta que termina mareando al espectador. Y algo de eso es lo que sucede con The Americans, que aún es una de las grandes tapadas para el grueso del público. La serie, centrada en un matrimonio de espías rusos infiltrados en la Estados Unidos de Reagan, se convirtió por derecho propio en uno de los thrillers televisivos más adictivos de los últimos años, y Keri Russell demostró que detrás de esa expresión inocente se puede esconder también una de las asesinas más peligrosas. Luego de años de complots dentro de complots, de asesinatos y de secretos familiares, la historia llegará a su final en la sexta temporada.



"Veep" de HBO

"Veep", exitosa comedia que se despide. Foto: difusión

La comedia política de Julia Louis Dreyfus es otra de las grandes series que culmina este año, en su séptima temporada al aire. A pesar de algunas especulaciones, la decisión de finalizar la comedia no tuvo que ver con la salud de su protagonista, sino con la intención de los productores por ponerle un punto final a la historia cuando aún goza de buena salud.



"Love" de Netflix

La historia de amor común de Netflix: "Love". Foto: difusión

No sabemos los motivos exactos. Pero la serie "Love", esa que cuenta la historia de amor normal entre Mickey y Gus, también se despide. En marzo estrena la tercera temporada y habrá que mirarla con mucha calma (nada de terminarla de un bocado) para distanciar lo más posible el final.

"House of cards" de Netflix

Robin Wright como Claire Underwood. Foto: difusión

Las numerosas denuncias de abuso que recibió Kevin Spacey, propiciaron que Netflix decidiera finalizar la historia del maquiavélico Francis Underwood. Con los libretos de la sexta temporada listos, la desvinculación del actor llevó a los guionistas por nuevos rumbos, y de esa manera será el personaje de Robin Wrightel que tome la conducción del relato en los episodios finales. Con qué recurso la historia prescindirá de Underwood, ese es el gran misterio...



"Scandal" de ABC

"Scandal", un thriller que termina. Foto: difusión

El thriller politico que hizo de Shonda Rhimesuna prestigiosa autora televisiva, y de la actriz Kerry Washington un peso pesado de la pantalla chica, finalmente terminará en su séptima temporada cuando sobrepase la cifra de los 130 episodios emitidos. Scandal fue una ficción que no tardó en convertirse en serie de culto, y los fans de la temeraria Olivia Pope ya lamentan la despedida.



"New Girl" de HBO



Las aventuras de Jess en "New Girl". Foto: difusión

Cuando en 2011 comenzó a emitirse esta comedia protagonizada por Zooey Deschanel , el fresco estilo de la actriz le supuso una renovación a una televisión poblada de comedias algo insípidas. Y Deschanel y su característico estilo, mezcla de torpeza y ternura (que tantos buenos frutos le rindió en 500 días con ella), conquistaba al público televisivo con su encanto y con la enorme química que mantenía con su coprotagonista, Jake Johnson. Lamentablemente con el correr de las temporadas parte de la frescura original se desinfló, y por ese motivo la historia llegará a su final con un episodio que saltará cuatro años al futuro, y que mostrará qué tan bien maduraron sus protagonistas.



"The Middle" de Warner

Una familia olvidada en "The Middle". Foto: difusión

Algo perdida en la grilla, pero resistiendo estoicamente los embates de comedias mucho más populares, The Middle culminará en 2018, luego de nueve temporadas al aire. Puede que su despedida signifique la partida de la última sitcom tradicional norteamericana, centrada en una familia disfuncional y los eternos conflictos entre padres e hijos. La serie es mucho más efectiva de lo que se cree, y su despedida será un hito que probablemente pase injustamente desapercibido.



"Sense 8" de Netflix

"Sense 8" con un final gracias a los fans. Foto: difusión

Aunque el recorrido de la ficción creada por las hermanas Wachowski y el guionista J. Michael Straczynski culmine en forma de largometraje para televisión, no por eso la despedida de Sense8 marcará el final de una de las grandes series que dirán adiós en 2018. Y el mérito es que su cierre pudo materializarse gracias al apoyo de los fans, que luego de la segunda temporada reunieron sus fuerzas y consiguieron que Netflix diera luz verde a un epílogo que será emitido en algún momento de este año.