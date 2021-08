La serie de "El señor de los anillos" anuncia fecha de estreno y muestra primera imagen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque los más optimistas la esperaban para 2021, la serie El Señor de los Anillos demorará más de un año en lanzarse. Este lunes se dio a conocer la esperada fecha de estreno de una de las ficciones más ambiciosas hechas hasta ahora, que finalmente llegará en el segundo semestre del año próximo: el 2 de setiembre de 2022.

"El 2 de setiembre de 2022, un nuevo viaje comienza", fue el mensaje publicado en las redes sociales oficiales de este proyecto televisivo; mensaje que estuvo acompañado de una primera imagen de adelanto, un prometedor plano abierto que ofrece un vistazo al paisaje y a un solo personaje que aparece de espaldas.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

El proyecto de Amazon Studios se estrenará en exclusiva por Amazon Prime Video con una primera temporada de ocho episodios filmada en Nueva Zelanda, en la que se invertirán 465 millones de dólares. Eso la ubica, sin dudas, como la serie televisiva más cara hecha hasta ahora.



Esta historia épica se ambientara miles de años antes a los hechos narrados en El Hobbit y la trilogía de novelas El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, o sea en la Segunda Edad de la Tierra Media.



Según la sinopsis oficial, la serie "llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del hilo más fino y el villano más grande salido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo de oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, sigue a un elenco de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, pasando por el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de que se hayan ido".

El Señor de los Anillos fue anunciada en 2017 y entró en fase de producción en 2020. Creada por J.D. Payne y Patrick McKay, los primeros episodios estarán dirigidos por Juan Antonio Bayona (El orfanato, Jurassic World: el reino caído). El británico Wayne Che Yip (Hunters, Doom Patrol, Doctor Who) y la francesa Charlotte Brändström (The Witcher) son los otros directores elegidos.



En cuanto al elenco, hace un mes se anunciaron los fichajes de Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) y Beau Cassidy. Estos nombres se suman a los ya Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Maxine Cunliffe, Lloyd Owen, Peter Mullan, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova y tantos más.