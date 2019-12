La serie más pirateada de este año fue "The Mandalorian" de Disney+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se termina el año y entre listados de lo mejor y peor en el cine, así como lo más escuchado del 2019 también se conoce qué fue lo más descargado de este año. Si bien se trata de un dato totalmente innecesario, sirve como termómetro para saber qué se buscó y qué se quiso ver en este 2019.

Uno de los puntos fuertes de este año fue el estreno de la plataforma de streaming Disney+ en Estados Unidos y varios países más. Habrá que esperar hasta 2021 para poder acceder a esta plataforma de contenidos originales y varios títulos de franquicias como Marvel, Star Wars, Pixar y todo el catálogo de Fox.

Y de esa plataforma surge la serie más pirateada del año: The Mandalorian. Creada por Jon Favreau (director de El libro de la selva y El Rey León) y enmarcada en el universo de Star Wars, la serie se ubica temporalmente después del final del Episodio VI: El regreso del Jedi y cuenta la historia de un solitario pistolero que se encuentra más allá de la República. Por ahora la serie tiene una temporada compuesta por seis episodios que se revelan cada viernes en la plataforma.

De acuerdo a los datos de Parrot Analytics, The Mandalorian fue la serie más solicitada por los internautas, superando a las producciones de Netflix Stranger Things o The Crown, los éxitos de este año como Chernobyl o Euphoria y el imponente final de Game of Thrones. En promedio, The Mandalorian fue 31.9 veces más solicitada que cualquier otro título a nivel mundial.