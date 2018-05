La serie de Drew Barrymore fue renovada para una tercera temporada

La comedia gore de zombies, Santa Clarita Diet, que protagoniza Drew Barrymore, fue renovada para una tercera temporada, anunció Netflix.

La noticia llegó unas semanas después que se estrenase la segunda tanda de episodios (ya disponibles en Netflix) que recibió buenas reseñas de la crítica. Claro que los elogios o la popularidad de una serie (únicos indicadores disponibles, ya que Netflix no revela índices de rating) no significan mucho para el servicio de streaming que ha decidido cancelar series muy comentadas como Sense8 (que tendrá un episodio final a estrenar en junio), Everything Sucks o Disjointed.



Y lo cierto es que la noticia permite conocer más sobre esa mitología que ha comenzado a desarrollarse, algo lentamente, en estas temporadas, sobre las razones por las que la joven Sheila Hammond (Barrymore), un día despierta con hambre de carne humana.



Trailer de la segunda temporada de "Santa Clarita Diet"

Así, esa intrincada mitología presente en un libro, conectado con unas almejas de Europa del Este y hasta una antigua orden de caballeros, tendrá nuevos ingredientes en la tercera temporada de la serie.