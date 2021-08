Seis series brillantes que no fueron masivas y están para ver en streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La desbordante oferta de las plataformas de streaming hace que, muy a menudo, series de gran calidad pasen desapercibidas. Pero cualquier momento es bueno para recuperarlas y a propósito de eso, esta selección.

en netflix "Call My Agent"

Entre tanta oferta de thrillers, es refrescante encontrar una comedia inteligente y con un alto grado de cinismo como Call My Agent, centrada en el funcionamiento de una agencia de representación de actores, ASK.



Los agentes —brillantes Camille Cottin, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel y Liliane Rovère— y sus asistentes lidian como pueden con los caprichos y necesidades de las estrellas. Y cuenta con el aliciente de que en cada capítulo aparece una de verdad, interpretándose a sí misma, del nivel de Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert o Fabrice Luchini.



Está en Netflix.

hbo max "Olive Kitteridge"

Cuando se estrenó en 2014, Olive Kitteridge arrasó en los premios Emmy, con ocho estatuillas incluidas las de mejor actriz (para la oscarizada Frances McDormand de Nomadland), actor (Richard Jenkins) y actor secundario (Bill Murray).



Son cuatro episodios redondos que adaptan la novela homónima de Elisabeth Strout y que son una nueva lección del saber hacer de McDormand, que dota de realismo y humanidad a cualquier personaje que se le ponga por delante. Una historia sencilla y cotidiana que engancha y que es perfecta para ver de un tirón en un día para huir del frío o la lluvia. Disponible en HBO Max.

disney+ "Los elegidos de la gloria"

Ahora que los multimillonarios han decidido conquistar el espacio, es un buen momento para recordar a los pioneros que se lanzaron sin muchas garantías a una carrera por llegar a los confines del universo.



Eso está en Los elegidos de la gloria, una producción de National Geographic que se puede ver en Disney+. Basada en un libro de Tom Wolfe, cuenta la historia de los siete magníficos del Mercury en 1958, año en que se creó la NASA para competir con los rusos en plena Guerra Fría.

en amazon prime video "The Night Manager"

Una historia de espías de John Le Carré es un gran plan para leer o para ver. Y The Night Manager, que está en Amazon Prime Video, es una magnífica adaptación en seis capítulos con un espectacular reparto: Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander y Elizabeth Debicki. Buen nivel.



Los tres Globos de Oro que se llevó en la edición de 2017 permitieron descubrir una serie que había pasado bastante desapercibida pese a su gran calidad. Y hacerse un maratón de los episodios es un planazo de fin de semana o cualquier día.

en netflix "Glow"

“Los Ángeles, años ochenta. Un grupo de inadaptadas se transforman en las Hermosas Damas de la Lucha Libre”. La sinopsis no dice mucho, pero atrás de Glow está el equipo de la aclamada Orange Is The New Black y esa ya es una referencia a atender.



Esta serie de Netflix combina lo femenino, el fracaso y la fuerza de gran manera y aunque tiene todo para ser bizarra, no lo es. Tiene tres temporadas y aunque se había anunciado una cuarta, el plan fue cancelado por la pandemia. Así que es un proyecto para empezar y terminar.

en amazon prime video "The Marvelous Mrs. Maisel"

Tiene tres temporadas y una cuarta está en camino, aunque demasiado demorada por la pandemia. Protagonizada por Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel es una exquisita comedia de época sobre una ama de casa que se descubre como comediante.



Desde que se estrenó a fines de 2017 viene arrasando con los premios de la televisión: acumula varios premios Emmy y otros tantos Globos de Oro, y lo merece. Tiene actuaciones, guion y estilismos brillantes, y unos personajes lo suficientemente encantadores como para cautivar al público más alejado del mundo del stand up.

varios servicios Algunas novedades

Pero aunque haya muchas joyas por descubrir, recuperar algunas de las series que han marcado la última temporada también es una opción. Para gustos hay colores, así que acá van solamente algunas de ellas.



The Mandalorian y Wandavision, dos de los productos estrellas de Disney+, han demostrado que a la saga de Star Wars y el universo Marvel se les puede dar otra brillante vuelta de tuerca en formato televisivo.

"WandaVision". Foto: Disney+

Una historia clásica pasada por el tamiz de la actualidad con un carismático Omar Sy convirtió a Lupin en un enorme éxito en Netflix y en una serie que ha gustado tanto a niños como a adultos.



Y en HBO Max habitan títulos interesantes como 30 monedas, lo último de Alex de la Iglesia, una de terror (y episodios largos) sobre los fenómenos paranormales que ocurren en el pueblo donde apareció una de las monedas por las que Judas traicionó a Cristo. En un plan bien distinto está The White Lotus, una miniserie sobre un grupo de huéspedes y empleados de un lujoso hotel. El humor y el misterio se combinan para darle forma a una sátira social que suma fanáticos.