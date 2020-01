La segunda temporada de "You" se llena de fantasías imposibles y divide al público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Controversial, polémica, incómoda, pero no mala: la primera temporada de la serie You, que se estrenó en enero de 2019 en el catálogo de Netflix después de tener un paso intrascendente por algún canal de televisión, no podía ser tildada de mala porque no lo era. Tenía una muy buena actuación del protagonista Penn Badgley, tenía una premisa interesante, un guion aceptable y más de una sorpresa guardada bajo la manga. No era una ficción con perspectiva de género per se, pero sí aportaba a la discusión sobre las relaciones violentas y el daño sostenido que el sistema patriarcal puede hacerle a cualquiera.

Dicho esto, la segunda temporada de You que llegó pasada la Navidad al servicio de streaming, es mala y no hay vueltas. Todo lo destacable y rescatable de aquellos 10 capítulos iniciales se borra para hilar una decisión equivocada con otra y otra, hasta el final. Lo que antes era por lo menos una instancia para reflexionar, cuestionar y cuestionarse, se convierte en una caricatura hecha a desgano que igual dejó un final abierto como para otra temporada.

Hay una parte de la crítica estadounidense que ha alabado esta entrega y eso incluye al respetable New York Times, que la tilda de buena comedia negra. Quizás ese es el error para quien escribe: que la tomó en serio y esperaba más de la segunda temporada. O quizás el error es no conformarse con la posibilidad de que en el fondo, todo sea una gran sátira a la sociedad actual, sus razonamientos, placebos, tendencias.

Las opiniones del público, en tanto, están un poco más divididas: las redes reflejan que para muchos, esta temporada fue todavía mejor que la anterior, mientras que para otros fue sencillamente una pérdida de tiempo. Aunque hay cierta coincidencia en que su carácter adictivo se mantiene. Al final, la audiencia también se convierte en víctima de una relación “tóxica”, no ya con el personaje central sino con la serie toda.



You es nuestro propio Joe.

segunda temporada La trama.

En los párrafos a continuación, se revelarán datos sustanciales de la primera temporada. Queda hecho el aviso de los spoilers.



La segunda temporada de You toma la posta donde la dejó la primera. Con su última novia Guinevere Beck muerta, Joe (Badgley) huye de Nueva York y llega a la última ciudad donde alguien lo buscaría, según nos cuenta con ese eterno recurso de voz en off: Los Ángeles. Dice que desprecia ese lugar y por eso es un buen refugio de su otra exnovia, Candace, que había aparecido en el último episodio casi que desde el más allá, para arreglar algunos “asuntos pendientes”.

Joe —cuya carta de presentación dice mentiroso, manipulador, acosador serial, psicópata, femicida y homicida— le hizo daño, la dio por muerta y ella volvió para vengarse con cierta saña y mucha bronca.

En una nueva ciudad y con un nuevo nombre (Will, una identidad que consiguió de forma retorcidamente innecesaria), Joe busca un “nuevo comienzo” y parece estar muy enfocado en hacer las cosas bien, en sanar, en desintoxicarse del amor como quien toma un batido detox para perder kilos. Pero aparece una muchacha para trastocarle todos los planos: se llama Love (pasan cosas así de absurdas en esta temporada) y termina siendo la dueña de la tienda en la que consiguió trabajo. La interpreta Victoria Pedretti, que ya destacó en otra serie de Netflix (The Haunting of Hill House) y hace un trabajo muy fresco, que contrapone bastante con las características de los personajes de Beck o Candace (Ambyr Childers), oscuros y pesados.

Penn Badgley es Joe en la serie "You" de Netflix, y Victoria Pedretti es Love en la temporada 2

Que todo, personajes y locaciones, se renueve para esta temporada, reafirma que lo único importante en You es Joe: narrador protagonista, único punto de vista desde el que se sirven las cosas a lo largo de los capítulos, único que ofrece capas abundantes para ir quitando hasta llegar al fondo. El resto, diría una conocida figura rioplatense, es decorado.

Badgley sabe cómo sostener la exigencia porque ha probado con este personaje sus capacidades interpretativas, y para esta temporada, su trabajo físico es todavía más exigente. Sin embargo, eso queda opacado por decisiones de un relato complicado, en el que da la sensación de que todas las ideas, por más descabelladas que fueran, se tuvieron en cuenta. Para esa lista van unos flashbacks mal actuados para justificar la psiquis del protagonista; un episodio de mafia rusa con mutilaciones varias; una celebridad pedófila; una desnudista con vocación de periodista justiciera. Van también los pasados familiares muy oscuros; los viajes peligrosos con las drogas; una suegra sin límites y una dominatrix letal; una terapia casi mágica a base de acupuntura y piedras; y un embarazo inesperado muy de las telenovelas latinas. Y están los guiños: a La La Land, a Enamorándome de mi ex o rom-coms en esa línea, a Los Fockers y alguna más.

Pero nada molestaría tanto si no fuera por el giro final, que se revela en el cierre del episodio nueve y se desarrolla en el décimo y último, y que hecha por tierra cualquier aporte que You pudiera hacer o hubiera hecho. Con movimientos de thriller psicológico clase B, Joe termina no siendo el único malo en toda esta historia y, ahora sí, el espectador se ve casi que obligado a tenerle un mínimo de lástima, o a disfrutar su castigo sin reparar en lo que hay atrás.



En entrevista con Time, el actor Penn Badgley dijo antes del estreno de la temporada, en referencia a la serie, que “si todo el mundo se la terminara y pensara: ‘esto está muy jodido, pero es divertido’, sería problemático. Algunos lo hacen. Pero al mismo tiempo, hay personas pensando diferente sobre esto, y ojalá les dé una razón para deconstruir ideas tóxicas sobre la masculinidad, la identidad de género y las relaciones”.

Badgley tiene razón, pero cuando se agrega tanta dosis de fantasía, discernir se vuelve tarea difícil. Más cuando al final, la única salida que aparece es otra vez, la puerta de entrada al mismo túnel oscuro, el falso mantra de que en cualquier caso, “todo va a estar bien”.