Unos 350.000 seguidores de "Game of Thrones" piden rehacer última temporada

Más de 350.000 seguidores de la serie Game of Thrones, furiosos con el rumbo que ha tomado el guion en la octava y última temporada, han firmado una petición para que HBO rehaga toda la fase final del drama de traiciones y batallas. Pese a la enorme audiencia que viene convocando, las críticas llueven por todas partes.



La campaña se inició en la página de internet GoT Reddit y se ha acelerado con comentarios negativos hacia los responsables de la producción de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, cuando un aficionado escribió "Malos guionistas", e invitó a otros para que "bombardearan" al dúo en Google.



Un "bombardeo" ocurre en internet cuando uno o más individuos se convierten de alguna manera en los protagonistas del mayor número de búsquedas, y en este caso fue con las palabras "malos guionistas".



Según explicó Yahoo! tales campañas trastornan los algoritmos de Google haciendo que el buscador conecte una imagen, habitualmente desconectada, con una determinada frase.

Game of thrones se acerca al final en medio de una lluvia de críticas

La petición en la página web "change.org" reclama "una producción nueva de la octava temporada con guionistas competentes" y se inició después del episodio del lunes pasado titulado "The Bells".



A la audiencia no le gustó el comportamiento de Daeneyrs Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, y Jamie Lannister (Nikolaj Coster Waldau), y en su crítica del episodio el diario británico Daily Telegraph sostuvo que "la serie quedó arruinada y sin arreglo".

Benioff y Weiss, según los espectadores airados, "han demostrado que son guionistas totalmente incompetentes cuando no tienen material de respaldo (es decir los libros del novelista George R.R. Martin) a los que puedan recurrir".



"Esta serie merece una temporada final que tenga sentido", añadió.



Los seguidores de la serie se han quejado durante semanas por los vuelcos de la historia y todo tipo de detalles en la producción, incluida la aparición de un vaso de café de cartón en una escena.

Game of thrones, Muchos espectadores que se quejan.

Durante sus ocho años de existencia, Game of Thrones se ha caracterizado por las muertes violentas y en muchos casos como resultado de traiciones, y en esta temporada final hay en la audiencia quienes se quejan por lo que la revista Variety describió como "muertes de personajes no muy bien pensadas".



Ha habido quejas por la calidad de iluminación en las escenas y por interacciones de los personajes que parecen forzadas, pero es poco probable que HBO se conmueva por la ira de los espectadores considerando que la audiencia sigue siendo masiva.



El episodio "The Bell" fue visto por 12,5 millones de personas en Estados Unidos en la difusión inicial -la mayor audiencia en la historia de la serie- y por 18,4 millones de usuarios de las plataformas de HBO.



El episodio final se difundirá el próximo domingo.