La secuela de "A todos los chicos de los que me enamoré" se estrena el 12 de febrero

A fines de diciembre de 2018, Lana Condor y Noah Centineo anunciaban, a través de un video publicado en las redes de Netflix, que la popular comedia teen que protagonizaron ese mismo año, A todos los chicos de los que me enamoré, iba a tener su secuela.



"Estoy muy entusiasmada. Es oficial. ¡Estamos haciendo la secuela de A todos los chicos...!", contaba la actriz que interpretó a Lara Jean Covey, una joven idealista cuyas cartas de amor eran enviadas "accidentalmente" a todos los jóvenes de los que se había enamorado, generando así un caos en su vida. Con el correr de las semanas, la situación la conduce a enamorarse del menos pensado: el galán de la secundaria, Peter Kavinsky (Centineo).



Finalmente llegó el día del lanzamiento del primer adelanto de PD. Todavía te quiero, basada en la segunda novela de la exitosa trilogía de Jenny Han, que en este caso fue adaptada nuevamente por Sofía Álvarez (apuntalada por J. Mills Goodloe), pero no dirigida por Susan Johnson como el primer film que fue un verdadero fenómeno. En esta oportunidad, el realizador Michael Fimognari se puso tras las cámaras.

En la secuela, se ve a Lara Jean y Peter disfrutar plenamente de su relación, desde su primera cita propiamente dicha al festejo de su primer Día de San Valentín. Sin embargo, el panorama se complica cuando entra en escena John Ambrose —detalle importante que se nos había mostrado como cliffhanger en A todos los chicos de los que me enamoré—, uno de los receptores de las cartas de Lara Jean, que regresa a la vida de la joven para reconquistarla. El rol lo personifica Jordan Fisher, cantante y actor conocido por la serie Teen Wolf y The Secret Life of the American Teenager.



"¿Puede una chica estar enamorada de dos chicos a la vez?", dice la sinopsis de Netflix sobre el hilo argumental de esta secuela que seguramente cumpla con todos los requisitos de un género que la plataforma de streaming supo revitalizar mediante diversos exponentes.