"Rompan todo", la serie de Netflix que contará la historia del rock en América Latina

Netflix estrenó este miércoles el tráiler de Rompan todo: la historia del rock en América Latina, una serie de seis capítulos que incluirá una cantidad de entrevistas y pretenderá abordar cómo se desarrolló esta cultura en el continente y en habla hispana.

"Rompan todo es la historia del rock & roll latinoamericano en la voz de sus protagonistas. A través de seis episodios, figuras como Charly García y Fito Páez, y bandas como Soda Stereo, Café Tacvba y Los Prisioneros, cuentan la historia que escribieron con sus guitarras eléctricas a través de las décadas, luchando contra el poder, la censura y la represión", resume la sinopsis oficial de la plataforma. La serie se estrenará el 16 de diciembre.

Dirigida por Picky Talarico, Rompan todo tiene a Gustavo Santaolalla como uno de sus productores ejecutivos (y también como protagonista) además de a Nicolás Entel en ese rol. Combina entrevistas con material de archivo y sobre todo, un montón de canciones.



Además de los allí mencionados, en las imágenes se ven artistas como Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Mon Laferte, Maná, Vicentico de Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados, León Gieco y mucho más.

Aunque Uruguay no tiene mayor protagonismo en el tráiler, la producción viajó una semana a entrevistar a distintos protagonistas claves para este relato, y se deduce que el título Rompan todo refiere al clásico"Break It All" de Los Shakers, una banda clave para el desarrollo del rock sudamericano.