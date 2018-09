Robin Wright habló sobre una segunda oportunidad para Kevin Spacey

"Creo que cada ser humano tiene la posibilidad de cambiar, tiene la habilidad de regenerarse. En ese sentido creo completamente en las segundas oportunidades, o como quieran llamarlo. Se llama crecimiento", dijo Robin Wright al ser preguntada en una entrevista sobre su excolega Kevin Spacey.

Kevin Spacey, uno de los tantos nombres que cayeron ante las acusaciones de abuso y ataque sexual en la industria del espectáculo, fue despedido de House of Cards y como otros en la lista, fue separado de futuros proyectos, salvo por la película Billionaire Boys Club, que ya se había rodado, pero al estrenarse fue un gran fracaso de taquilla.

En la entrevista con Net-a-Porter, le preguntaron a Wright si estaba bien que en el futuro vollvieran a darle trabajo a Spacey. Aunque primero dijo que no sabe cómo hablar del tema, luego se animó a decir que cree en las segundas oportunidades.

Como ya se había dicho, Wright confirmó que no se ha contactado con el actor: "Él se pondrá en contacto cuando esté listo, estoy segura. Creo que esa debe ser la forma en que se den las cosas", expresó.



Aunque Wright condena los delitos de los que se acusa a Spacey, dijo que siente pena por él. "Siento pena por cualquiera cuya vida está en el ojo público. Es una pesadilla, ¿podés imaginarte? Nosotros hacemos un trabajo, compartimos una actuación con la audiencia. ¿Por qué nuestra vida privada tiene que ser pública?", dijo.

Continuó: "Odio esa parte de la industria, es demasiado invasiva. Creo que las vidas personales de todos deben ser eso, personales. Positivas, negativas, neutrales, no importa como sea, no deben ser debatidas ante los ojos de todos (...) No estoy hablando del movimiento #MeToo, estoy hablando de los medios, la exposición. Es algo espantoso. Un extraño decide que sabe cómo sos, y lo pone en... digo, es criminal, realmente lo es".