Rob Lowe, un galán para el que no pasan los años y ahora usa el uniforme de bomberos

Cindy Perlman / The New York Times

Rob Lowe no tuvo que ir muy lejos para investigar y prepararse para su papel como bombero en la nueva serie de Fox 9-1-1: Lone Star. Da la casualidad de que había incendios ardiendo cerca de su casa en Santa Bárbara, California, y estaba rodeado de bomberos. “Acampaban y se organizaban en mi casa”, comentó el actor de 55 años. “Yo los alimentaba”.

Brindarles apoyo no impidió que tomara notas mentales para su próximo programa.

“Alguien puede hablarte de cómo usar el hacha o las ‘mandíbulas de la vida’”, explicó Lowe, “pero me interesaba mucho más la razón por la que estos hombres y mujeres se dedican a esto, qué significa para ellos, cómo hacen para marcharse y dormir en la tierra durante semanas sin parar”.

Rob Lowe en la serie "9-1-1: Lone Star". Foto: Difusión

“Mi objetivo era honrar ese espíritu”, dijo. “Me encanta interpretar héroes de la vida real”.

En el programa, una nueva versión de la longeva serie 9-1-1, Lowe interpreta a Owen Strand, un bombero de Manhattan que se muda a Austin, Texas para ayudar a reconstruir una estación de bomberos. Es un trabajo que conoce a la perfección, pues fue el único sobreviviente de una estación de bomberos de Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Strand tiene la actitud de lo que Lowe describe como “un presumido de la gran ciudad”, pero que oculta un secreto que podría acabar con su vida.

Ronen Rubinstein interpreta al hijo de Strand, y Liv Tyler a Michelle Blake, paramédico en jefe que batalla con la desaparición de su hermana. El elenco también incluye a Natacha Karam, Sierra McClain y Jim Parrack. El programa se transmite los martes a las 22.00 en el canal Fox.

Lowe, quien también es coproductor, había querido trabajar con el equipo creativo de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear durante años. “Tienes que entender que Tim, Brad y Ryan me conocen desde hace mucho”, dijo el actor. “Ryan escribió Nip/Tuck (2003-2010) para mí, hace muchos años, y mis agentes no me la dieron. Llevamos 20 años tratando de encontrar un proyecto para trabajar juntos”.

El año pasado, esa oportunidad se concretó finalmente. “Cuando me llegó el guion de Lone Star”, recordó Lowe, “hubo aspectos acerca de mi personaje que me hicieron pensar: ‘¡Diablos, estos muchachos sí que me conocen!”.

Rob Lowe en la serie médica "Código negro". Foto: Difusión

Owen Strand es el tipo fuerte y rudo que puede correr al interior de un edifico en llamas; sin embargo, también tiene un lado sensible. Por ejemplo, es un hombre que se preocupa por su aspecto, en especial en lo que respecta a su piel. Lowe no tiene problemas con la humectación.

“Aceptémoslo, no se me hace raro mirarme al espejo”, bromeó. “El único aspecto procesal con el que el protagonista se obsesiona es con el cuidado masculino de la piel. Hay todo un caso en el que me obsesiono con la pérdida de mi cabello”.

Además de los bomberos en su calle, Lowe también convivió con los bomberos de Los Ángeles para detectar detalles que pudiera ser de utilidad. “Aprendí todas las tácticas médicas correctas”, afirmó. “Me gusta decir, después de haber hecho Código Negro (2016-2018) y esta serie, que me he capacitado durante muchísimas horas. Así que, Dios no lo quiera, si alguien tiene una emergencia médica, yo podría ayudar”.

Rob Lowe en "Código negro". Foto: Difusión

Aunque el 17 de marzo el actor cumplirá 56 años, sigue teniendo una extraordinaria condición física.

“Es el resultado de muchos años de tomar las decisiones correctas”, dijo Lowe. “Yo llevo la dieta Atkins, que consiste en una dieta reducida en carbohidratos y azúcares y con altas dotaciones de proteínas. Me ejercito antes de tomar mi café matutino. Soy adicto al ejercicio, pero me hace sentir bien”.

Al hacer una retrospectiva de su larga carrera, el actor tiene momentos buenos y malos. Sus momentos malos han ocurrido con más frecuencia en el aspecto personal que en el profesional.

“Llevo 30 años sobrio”, afirmó Lowe. “La primera vez que estuve sobrio, recuerdo que pensé: ‘Se acabó mi diversión, ya no voy a ser divertido’. Cuando ya llevaba dos o tres semanas sin beber alcohol, llegué a casa y recibí una llamada de Steven Tyler, a quien no conocía. Me llamó para decir: ‘Escuché que estás en recuperación y quería decirte que estoy pensando en ti, amigo’”.

“Si es suficiente para Steven Tyler, también lo es para mí”, dijo Lowe, quien actualmente trabaja con la hija de Tyler en 9-1-1 Lone Star. “Él es parte importante de quien soy ahora”.

Lowe vive en Santa Bárbara con su esposa, la maquilladora Sheryl Berkoff, a quien conoció en una cita a ciegas y volvió a ver en el set de Malas influencias (1990). Han estado casados desde 1991 y son padres de dos hijos ya grandes: Matthew, quien es abogado, y John, quien es escritor y actor.