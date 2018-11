Richard Madden adelanta una posible segunda temporada de "Bodyguard"

La serie inglesa Bodyguard fue un éxito televisivo de la BBC que emitió esta producción este año, y cuando cruzó fronteras gracias a Netflix, todo el mundo quedó enganchado con esta inquietante ficción creada por Jed Mercurio. Si bien estaba pensada como una serie de una temporada, debido al éxito que ha tenido en el mundo y al clamor de los fanáticos, esta historia podría continuar.

Para quienes recién se enteran de Bodyguard, la serie se centra en el veterano de guerra, David Budd (interpretado por Richard Madden), quien vuelve a su país y tendrá una misión compleja: proteger a la ministra del Interior inglesa, Julia Monague (Keeley Hawes), una mujer cuyas posturas políticas no son del agrado de David. Aunque este soldado, devenido en guardaespaldas, deberá enfrentarse a una organización que busca atacar a la secretaria inglesa, mientras lucha contra sus propios demonios: estrés postraumático y la inestabilidad familiar.

Tráiler de la serie inglesa "Bodyguard"

"Estoy teniendo una conversación [con el creador de la serie, Jed Mercurio] en unos días o algo así, cuando regrese al país, y nosotros sólo vamos a charlar a través de algunas ideas", dijo Madden, dando a entender que una segunda temporada de Bodyguard sería posible.

Y lo cierto es que Mercurio ya había hablado con la BBC para continuar con esta exitosa ficción, mientras buscaban la disponibilidad de Madden para que volviera a su papel.

"Nunca tuvimos la intención de hacer otra temporada y no lo sé, estoy emocionado de ver lo que tiene, especialmente porque [su personaje] David tuvo unos meses bastante ocupados. Entonces, ¿qué hacemos con él a continuación? Porque probablemente necesita un descanso ... Pero él, en la playa con una piña colada, no creo que la gente vaya a ver mucho. Sin embargo, menos ansiedad, me gustaría menos ansiedad", agregó Madden.

Si bien esta respuesta es un tanto cautelosa, seguramente se deba a sus años interpretando a Robb Stark en Game of Thrones, serie de HBO que se ha caracterizado por el hermetismo de sus tramas, y lo celosos que son los creadores para adelantar la información.