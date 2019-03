Revelaciones, dudas y especulaciones: esto es lo que aprendimos del tráiler de "Game of Thrones 8"

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Desde el mediodía de ayer, los fanáticos de Game of Thrones están tratando de procesar el impacto del primer tráiler de la última temporada de la serie —y esto ya se lo saben de memoria— más grande y popular de todos los tiempos. Su lanzamiento fue de sorpresa y en apenas dos minutos, ofreció un vistazo a lo que se vendrá a partir del domingo 14 de abril, cuando sobre las 22.00 aparezca en la pantalla de HBO el primero de los seis episodios que concluirán esta historia de épica y tragedia.

Los fanáticos están —estamos— procesando el impacto, no por las grandes revelaciones que vienen en el tráiler, sino por todo el espacio que habilitó para especular, a diestra y siniestra, sobre el destino de los personajes.

Si el adelanto de la séptima temporada todavía hacía foco en la lucha de poder y la disputa por el Trono de Hierro, este ratifica que cualquier puja en ese plano quedó relegada. El gran eje temático ahora es la muerte o, más bien, la unión de las fuerzas en pos de combatir a la armada de los muertos, la más grande y poderosa de todas.

La única que permanece ajena a esta perspectiva fatalista es Cersei Lannister (Lena Headey), quien al parecer todavía cree en la posibilidad de que todos sus enemigos se eliminen entre sí, y le aseguren a ella el reinado eterno. Esboza una sonrisa siniestra que ya es vieja conocida, y cuando Cersei mira así, gesticula así, está tramando algo terrible y está convencida de su triunfo.

Pero mientras su aparición inicial en el tráiler es a plena luz del día, la segunda es en la penumbra de la Sala del Trono que, inmensa y desierta, representa su soledad. En esa soledad, la reina bebe y se traga sus lágrimas, muestra de que nada va tan bien como imaginó.

Esa escena sucede a una en la que su hermano gemelo, amante y ahora desertor de su reino, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), está en una batalla de muy mala pinta. En el tráiler Jaime, que abandonó a Cersei en la séptima temporada para ir a enfrentarse con los White Walkers (los muertos), insiste en que se comprometió a luchar por los vivos, un paso más en su metamorfósis de antihéroe. Como vienen las cosas, es más que probable que los días de vida del mayor de los Lannister estén contados. En tanto, la insignificante aparición del Lannister menor, Tyrion, es de las grandes interrogantes interrogantes del tráiler. Hay apenas un plano suyo, nada para el peso que ha tenido en toda esta aventura.

Otra gran interrogante tiene que ver con Arya Stark (Maissie Willams), quien abre este avance con un montaje que la muestra corriendo, con el rostro ensangrentado, huyendo de alguien y portando una de las dagas que puede aniquilar a los muertos vivientes, mientras habla de la muerte con serenidad y conocimiento de causa. “He visto la muerte. Tiene muchos rostros”, dice la muchacha, ¿que entonces huye de un ser vivo?

Sus habilidades de asesina, su capacidad de cambiar de imagen, el hecho de que tiene un arma letal y su posición central en unas imágenes de elenco completo que acaba de lanzar Entertainment Weekly, parecen indicar que será clave en esta temporada final.

En cuanto a la pareja central, se la ve junta y separada. Por un lado, Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) llegan juntos a Winterfell, están juntos en las criptas donde descansan los restos de la familia Stark, y juntos cuando van a encontrarse con los dragones. Pero también se los ve separados: a él en batalla, a ella sola y lejos del combate.

La escena del encuentro con los dragones es de lo más revelador del tráiler. Es la representación visual del hielo y el fuego del título de la saga literaria que dio origen a esta historia. Y son uno para cada ser alado porque Jon, en tanto Targaryen legítimo (por si alguien se olvidó, en verdad es el sobrino de Daenerys, su amada, y el verdadero heredero del trono), tiene todo para ser jinete de un dragón. Sin embargo, el avance no le cumple el sueño a los fanáticos y no lo muestra volando por los aires.

Hay otro par de revelaciones que hay que destacar. Por un lado, Tormund sobrevivió el ataque de los White Walkers al Muro, en aquella batalla fenomenal que cerró la temporada siete, y que parecía haberse cobrado la vida de uno de los personajes más queribles. Y por otro, se concreta la aparición de la Compañía Dorada, que es una enorme formación de mercenarios leales al buen dinero, y que estarán —se supone— del lado de Cersei en esta aventura final.

Sin embargo, a ellos los fue a buscar el malvado de Euron Greyjoy, quien no aparece en el tráiler. No tendría sentido que haya quedado eliminado de este juego de tronos, pero acá nada está tan claro como para ser predecible. Esa ha sido la gran lección de los televidentes, que desde abril será, por última vez, puesta a prueba.

