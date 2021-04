Se reunió el elenco de "ER Sala de Urgencias": chistes, anécdotas y chicanas a "Friends"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El elenco de la serie ER Sala de urgencias le dio una alegría a los fanáticos con una reunión virtual, de esas que han abundado en la pandemia. Fue el jueves pasado y la organizó la actriz Gloria Reuben para recaudar fondos para organización benéfica.

Reuben y sus excolegas George Clooney, Noah Wyle, Julianna Margulies, Anthony Edwards, Ming-Na Wen, Goran Visnjic y CCH Pounder se mostraron conmovidos al recordar anécdotas.



Entre ellas, hablaron de sus dificultades para dominar la jerga y los tecnicismos médicos, y de momentos insólitos, como cuando Steven Spielberg, que fue productor de la serie durante una temporada, les regaló un celular a cada uno como gesto navideño.

“Veo estos rostros y todos compartimos un momento único en el tiempo. Pasamos de la obscuridad a una vida muy distinta, casi de la noche a la mañana”, dijo Clooney al sumarse a la videoconferencia. “Fue emocionante haber formado parte de eso y también lo es verlos a ustedes, y no ver ninguna cana, lo cual me enoja mucho”, bromeó. Edwards, calvo, siguió el chiste: “Si no tenés pelo, no se puede poner blanco”.



La reunión de los actores del drama médico que duró 15 temporadas y se vio en Uruguay (en Estados Unidos se emitió entre 1994 y 2009) sirvió para trazar comparaciones con otro éxito de su tiempo, la sitcom Friends.

“La gente se olvida de que en las primeras temporadas teníamos 10 millones más de espectadores que Friends, que salía una hora antes”, afirmó George Clooney.

Julianna Margulies, a su vez, comparó el rating del programa con el de la siguiente serie en la que participó, cuyos productores consideraron un hit cuando alcanzó 14 millones de espectadores en su lanzamiento, cifra que le pareció pobre al lado de los 44 millones que sintonizaron el piloto de ER.