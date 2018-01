Las relaciones de pareja con tono de drama y humor negro

La serie Divorce (domingos a las 21.00 por HBO y disponible también en HBOGo) significó el regreso de Sarah Jessica Parker a la televisión, después de más de una década del final de Sex and the City.



También marcó la entrada de la premiada productora Sharon Horgan a HBO (creadora y protagonista de Catastrophe que se puede ver por Amazon Prime), quien logra, con éxito, mezclar drama con humor negro a un tema bastante complejo como es el divorcio.



La trama de Divorce se centra en el final de la relación entre Frances (interpretada por Sarah Jessica Parker, quien se hizo de una nominación el año pasado a los Globo de Oro) y Robert (Thomas Haden Church), quienes conforman una pareja en apariencia perfecta y algo acomodada. Pero después de 10 años de casados y dos hijos, ya no se llevan bien puertas adentro. Así somos testigos de esas hartantes rutinas y el hastío mutuo que se tiene la pareja.



Trailer de la segunda temporada de la serie "Divorce"

Claramente Frances está insatisfecha, no solo con su esposo, también con su vida en general y su trabajo. Y aunque acuden a terapia, se desahogan en el trabajo e intentan mantener las apariencias (en un episodio centrado en Navidad) para que sus hijos no se enteren de su crisis, nada parece funcionar. “Él era como un idiota, como si estuviera actuando como un bobo. Y ella estaba un poco fría. Ella era dura, enojada y punitiva”, dijo Sarah Jessica Parker en declaraciones cedidas por HBO a El País.



Así, esas apariencias de pareja idílica terminaron cayeron en la temporada anterior; y en esta nueva tanda de episodios,serán solo ocho capítulos, comienza con la firma del divorcio entre ellos. Y mientras él se encuentra con problemas financieros, ella lucha contra el insomnio y esa nueva y complicada relación que tiene ahora con sus hijos.



Parker también habló sobre cómo fue presentar este doloroso tema, sin dejar villanos por un lado y heroínas por otro, retratando una relación en la que las dos partes son las perdedoras. “Tuvimos que encontrar nuestra manera de salir de eso. No puedes salirte de ese camino porque quieres que el público te quiera, debes hacerlo de una manera honesta. No puedes sacrificar y traicionar todo lo que hiciste en la primera temporada en un intento de construir buenas relaciones. Así que espero que lo hayamos hecho correctamente”, dijo la actriz.



El personaje de Parker comenzará a tener citas en esta temporada

Adelantando qué se verá en esta temporada, Parker dijo que Frances comenzará a transitar el camino de las citas, encontrando lo que le gusta y no en una relación. Aunque es Richard quien rápidamente encuentra una nueva pareja. “Escuché que eso es lo que hacen los hombres”, dice Parker. “Especialmente los que están acostumbrados a tener una relación. Y estoy segura de que se sintió competitivo para Frances, que de alguna manera también tuvo que encontrar una relación. Pero creo que al final del día, las mujeres son más como los gatos. Tal vez simplemente seamos más independientes. Puedo ver que el personaje de Thomas (Haden Church) no quiere estar solo. Siente que no está preparado para gustar, estar en el mundo y salir”, contó la protagonista.



Divorce, que ya estrenó su nueva temporada, no se centra en el drama de un divorcio, sino en los caminos que toman los involucrados y la gracia reside en que no toma el camino sencillo para contarlo.