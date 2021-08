"El reino" llega a Netflix, hay estrenos de teatro y más planes para la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

música Recitales por todos lados

Chala Madre y Agarrate Catalina repetirán los shows de los últimos días, pero habrá más música en el circuito montevideano. El jueves, la Orquesta Filarmónica celebrará en el Teatro Solís los 60 años de trayectoria de Homero Francesch, mientras que en el Teatro Victoria comenzará un ciclo a cargo del artista Luis Emilio Musetti. Y entre otras propuestas, el viernes estarán Contrarreloj & Sismo en Sala Zitarrosa; el sábado, Patricia Turnes y Amigovio en La Trastienda; y el Coro Nacional de Niños tendrá nueva gala en el Auditorio del Sodre.



streaming “El reino” y más en Netflix

Los viernes son de estrenos en Netflix y el 13 llega El reino, serie argentina de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro y con elenco estelar encabezado por Diego Peretti. Es sobre candidato a vicepresidente que debe afrontar el asesinato de su compañero de fórmula. El mismo día se estrenarán la segunda temporada de la española Valeria, la miniserie francesa Por siempre jamás, thriller basado en novela de Harlan Corben; y la película Beckett con John David Washington. Antes, el 10, se lanzará la tercera entrega de El stand de los besos.



artes escénicas Circo instalado en la Sala Balzo

Del miércoles al domingo habrá un espectáculo circense en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta. Se trata de Cuento contigo, una propuesta contemporánea desarrollada y llevada a cabo por Carlos Dopico y Marcela Martínez, que integran el dueto Khaos al Philo. Son los dos que están en escena para interpretar esta tragicomedia absurda que cuenta con música en vivo y promete ir de la reflexión a la risa. Las funciones son del 11 al 13 a las 20.00 y sábado y domingo a las 19.00; Tickantel.



teatro Estrenos y regresos para todos los gustos

Se vienen días movidos para la cartelera teatral y los cambios empiezan hoy con el estreno de Noche de Reyes, de la Comedia Nacional, con entradas agotadas a las 15.00 en Sala Verdi. Tendrá funciones los siguientes sábados y domingos. El martes llegará a la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís Mi querida, que dirige Alfredo Goldstein y protagoniza Isabel Schipani; irá hasta el jueves y del 17 al 22 de agosto, siempre 20.30.



Otra que regresa con pocas funciones es La bailarina de Maguncia, el unipersonal de Sandra Massera que estelariza Noelia Campo y que estará viernes y sábado a las 21.00 y domingo a las 19.00 en la Sala Vaz Ferreira. Ese mismo día volverá Terrorismo emocional, la elogiada propuesta escrita y actuada por Josefina Trías y que dirige Bruno Contenti. Va este viernes y los próximos en el Teatro Alianza, misma sala en la que el sábado a las 21.00 subirá otro unipersonal, No más flores de Naomi Ackerman, protagonizado por Leonor Svarcas y dirigido por Félix Correa. Para todas estas obras hay entradas en venta en el servicio de Tickantel.

series “Modern Love” y “What If...?”

El mundo del streaming prepara otros estrenos interesantes para esta semana, más allá de Netflix. El viernes llegará a Amazon Prime Video la segunda temporada de Modern Love, aclamada serie de unitarios que ahora contará con Kit Harrington (Game of Thrones) en su elenco. Y antes, el miércoles, Disney+ lanzará una nueva serie de Marvel, pero esta vez en formato animado. Se trata de What If...?, que reimagina momentos claves de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Lanzará un episodio por semana.