Dos recomendados de streaming para el fin de semana

En la cocina del periodismo moderno

Tras el estreno de En pocas palabras, la serie documental del medio estadounidense Vox, Netflix vuelve a apostar a un formato periodístico. Seguir para creer surge de una asociación con la empresa digital de noticias BuzzFeed y muestra cómo sus periodistas trabajan en las historias de diferentes áreas como la ciencia, política o cultura. El primer episodio, de una primera temporada de 20 capítulos, se titula “Los susurros de Internet” y muestra a la periodista Scaachi Koul estudiando el fenómeno de los videos ASMR (sigla en inglés para “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”), en el que los protagonistas experimentan con sonidos y estímulos para generar placer en el usuario. Pablo Staricco

Origen: Estados Unidos, 2018. Temporada: 1. Directora responsable: Jessica Harrop. Dónde: En Netlifx. ¿Está buena? Sí, es interesante para entender mejor el panorama del periodismo.

El rey del valle

Vea el tráiler de "El rey del valle"

Juan Camilo Ferrand se ha encargado de contar la historia de importantes cárteles de la droga. Ya llevó la vida de Pablo Escobar y del cártel de los Sapos, que han tenido transmisiones en nuestro país. Ahora llega con una serie cómica sobre dos amigos que deciden meterse en el negocio de la droga para salir de un aprieto económico. Así comienzan a relacionarse con distintos narcos de poca monta para hacer un único envío de cocaína a Estados Unidos. Como se podía esperar, las cosas no les serán tan sencillas a esta dupla que no solo no conoce el negocio, tampoco saben cómo funciona. Porque lo complejo no es entrar, sino salir, y eso es lo que aquí se presenta con mucho humor. Nicolás Lauber.

Origen: México, Colombia, 2018. Creador: Juan Camilo Ferrand. Con: Osvaldo Benavides, Paulina Gaitán y Daniel Tovar. Dónde: En Claro Video. ¿Está buena? Es una parodia a las series de narcotraficantes creada por el guionista de El patrón del mal.