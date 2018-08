De reclusa a heroína: ¿quién es la nueva figura de las series de DC?

Una nueva heroína de la factoría DC está llegando a la pantalla chica. Se trata de Batwoman, un personaje creado por Sheldon Moldoff y Bob Kane en 1956, que se mueve dentro de las calles de Ciudad Gótica.

Sserá la actriz Ruby Rose quien componga a Kate Kane, la aguerrida mujer lesbiana que lucha por la justicia y en contra del resurgimiento de bandas criminales que ponen en jaque la paz en las tierras de Batman.

Originaria de Australia, Rose llamó primero la atención con su papel de Stella en Orange Is the New Black. Luego apareció en películas como Resident Evil 6: capítulo final y John Wick 2: un nuevo día para matar.

Su primera aparición será en el crossover anual que la cadena CW hace con sus shows de superhéroes: The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow y Supergirl.

Luego, la señal televisiva se pondrá a trabajar en una serie en solitario para Batwoman, prevista para la temporada 2019-2020, en la que se mostrará cómo Kane se sobrepone a sus demonios personales para convertirse en una heroína dentro de la cada vez más sombría Ciudad Gótica.

Batman y Batwoman. Foto: DC Comics

Caroline Dries será la autora y productora ejecutiva, al tiempo que Greg Berlanti y Sarah Schechter también serán productores ejecutivos a través de Berlanti Productions, en sociedad con Warner Bros. Television.