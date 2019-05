Pure, una serie donde entre comedia y drama se retrata la vida con un trastorno mental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el catálogo de Cablevisión Flow se encuentra la serie Pure. Es una serie de seis episodios que se basa en la novela de Rose Cartwright, donde la comedia y el drama se mezclan a través de Marnie (Charly Clive), una joven que padece un trastorno obsesivo compulsivo bastante raro llamado Pure O. Con la ayuda de amigos que conoce en Londres, Marnie intentará vivir con su enfermedad.

La protagonista de esta serie inglesa charló con El País sobre cómo se suma al proyecto, la forma que se presentan enfermedades mentales en la televisión y su obra de teatro Britney, que surge en 2015, cuando a Clive le diagnosticaron un tumor cerebral.

—¿Cómo llegas a protagonizar la serie Pure?



—Los productores de la serie me habían visto en una comedia que escribimos con una amiga y me enviaron un correo para invitarme a hacer un casting y sumarme al proyecto. Estaba muy emocionada, porque nunca había hecho una audición, y les gustó mi humor. Uno de los temas que más me interesó para sumarme fue que se trataran problemas mentales en la televisión.

Tráiler de la serie "Pure", disponible únicamente en Cablevisión Flow

—¿De qué se trata la serie?



—Pure se trata de una joven llamada Marnie que tiene un tipo de trastorno obsesivo compulsivo que se conoce como Pure O. Significa que tiene pensamientos no deseados e intrusivos, los de ella son de naturaleza sexual. La serie comienza cuando ella llega a Londres para comenzar una nueva vida, descubre la mejor manera de lidiar con su trastorno, y cómo puede vivir la vida más normal que pueda. También se trata de sus nuevas amistades y relaciones, así como de navegar por la vida de una millennial.

—¿Cómo fue tu preparación para este personaje?



—Como la serie se basa en el libro de Rose Cartwright, que ya había leído tres veces, conocía algo sobre el personaje y su condición. Rápidamente me di cuenta que esta serie iba a hablar de algunos temas que me interesan mucho, y así fui juntando información sobre el personaje que iba a interpretar, junto a la gente de producción de la serie. Tuve mucha suerte, porque pude hablar con personas sobre los problemas que sufre el personaje, y si bien conseguimos mucha información, nuestra fuente siempre fue el libro en el que se basa la serie.

—Así que ya tenías una idea de cómo era Marnie.



—Sí, tenía una idea, porque el guion ya me daba todo lo que necesitaba para crear a Marnie. Sabía que tenía que estar a la altura, y fui afortunada porque había un buen libreto sobre el cual podía depender, que tenía mucho humor con el que podía jugar y divertirme.

Charly Clive protagoniza Pure, una serie sobre una joven con trastorno obsesivo compulsivo. Foto: Difusion

—Al igual que Marnie, tú sublimaste tu enfermedad y escribiste la obra Britney.



—Sí, pude relacionarme con el personaje porque la serie intenta mostrar lo mejor de nosotros y nuestras situaciones, que también fue lo que usé para escribir Britney. Y he visto y hecho muchas cosas que no son ordinarias, cuando llegué al personaje de Marnie.

—Pure tiene comedia, pero es distinta a otras series.



—Creo que la gente no ve personajes con trastornos obsesivos compulsivos muy seguido en la televisión, entonces espero que con esta serie, puedan visibilizarlos y entenderlos.

—¿Te parece que no se han hecho buenas representaciones de personajes con TOC en el pasado?



—No creo que se hayan mostrado personajes muy realistas. Generalmente son personajes simples o básicos los que aparecen en televisión. Por eso me parece que esta serie muestra cómo es vivir, realmente, con este tipo de trastornos. Usualmente, es difícil ver personajes como este bien representados, lo que no es nada bueno. También sucede que hay muchos tipos de trastornos obsesivos compulsivos; y Pure se centra en uno muy específico, y creo que mostrarlo es algo muy valiente y estoy agradecida porque muchas personas pueden ver un personaje así en televisión.

—¿Cómo fue manejar los cambios de comedia a drama de la serie?



—Creo que es algo común, situaciones dramáticas para llorar, y a veces la mejor manera de superarlos es riendo. Son dos emociones necesarias para mostrar algunas situaciones extremas, que son las de la comedia, que viene de lugares y situaciones poco divertidas. Ganas en la comedia si tiene momentos de mucho drama, que son cortados por una risa, que llegan como un respiro. Eso significa mucho, porque los personajes viven situaciones muy dramáticas, son cosas serias pero mostradas de forma divertida. Son como las dos caras de la moneda.

—Ahora que la serie tiene un estreno mundial, ¿la gente fuera de Inglaterra entenderá el humor negro británico?



—Me parece que es una historia universal porque sin tener en cuenta dónde estés, hay conexiones con todo el mundo. Las enfermedades mentales han sido discriminadas, me pasó con Britney, y pasa en todos lados. Así que aunque algunas de las situaciones sean muy británicas, la serie trata un tema universal.

—¿En qué otros proyectos estás trabajando?

—Estoy escribiendo mucho en este momento, lo que es lo mejor para hacer, porque el año pasado estuvimos filmando mucho para la serie. Tenía que tomarme un descanso de todas las locuras que suceden en la serie, así que estoy escribiendo una nueva obra y también una serie de televisión. Mi obra Britney parece que llega a la televisión, lo que me llena de alegría.