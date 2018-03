Los productores de "The Crown" se disculpan con los actores por diferencias de salarios

A una semana del escándalo que se desató cuando fue revelado que Claire Foy, la actriz que interpreta a la reina Isabel en la serie de Netflix The Crown, ganaba menos que Matt Smith, su marido en la ficción, los productores de la serie detuvieron la marcha de la preparación de su tercera temporada, ahora con Olivia Coleman en el papel de la monarca británica, y en medio de los rumores que indican que su príncipe Felipe podría ser Hugh Laurie , para pedirle disculpas a los actores.

"Queremos disculparnos con Claire Foy y Matt Smith, brilliantes actores y amigos, que esta semana se vieron involucrados en el medio de una tormenta mediática sin tener ninguna responsabilidad por lo sucedido. Claire y Matt son actores muy talentosos quienes, junto con el resto del elenco de The Crown trabajaron incansablemente para darle vidas a nuestros personajes con integridad y compasión", dice el comunicado que apareció luego de que surgiera una petición online, para que Smith done al movimiento Time's Up la diferencia que percibió con respecto a Foy.

A partir del supuesto hostigamiento a Smith en las redes sociales, los productores del programa que en su momento había explicado que la diferencia en los salarios de sus estrellas se debía a la fama internacional que tenía el actor por su papel en la serie Doctor Who, agregaron en su comunicado ciertas aclaraciones para terminar de zanjar el asunto.

"Como productores de The Crown, nosotros, Left Bank Pictures, somos los responsables por los presupuestos y salarios; los actores no están enterados de cuánto gana cada uno y por ende no tienen responsabilidad alguna en relación a los sueldos de sus colegas", añadieron.