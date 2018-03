Una producción que rompió todos los esquemas

La novela que Margaret Atwood publicó en 1985, The Handmaid’s Tale (que se encuentra en librerías como El cuento de la criada), describe un futuro distópico en el que las mujeres se ven obligadas a vivir como concubinas en una dictadura teocrática fundamentalista en Estados Unidos. La adaptación a serie de la historia de Atwood se convirtió en una de las ficciones más inquietantes y atractivas surgidas el año pasado y finalmente se estrena en Uruguay este domingo a las 23.00 por Paramount Channel (en los servicios de TCC y Direct TV). Gran parte del éxito se debe a Elisabeth Moss, quien interpreta a Offred y hace de nuestros ojos y conciencia en este mundo espeluznante.



En un episodio, varias personas marchan por los derechos de las mujeres, que fueron borrados de un plumazo por una ley que no les permite tener dinero, trabajo ni derechos básicos. Esa manifestación en la serie se parece a las marchas por los derechos de las mujeres de estos días, con la salvedad que ésta termina en disparos contra los manifestantes. Así de cruda y violenta es The Handmaid’s Tale.



Trailer de la primera temporada de "The Handmaid's Tale"

Es que la serie se (y nos) pregunta cuán lejos estamos de vivir ese horror, así como qué haremos cuando éste comience. El premiado drama presenta un caso convincente (y realista) en el que la humanidad permitirá la destrucción de los derechos civiles básicos si se beneficia a la clase alta y dominante masculina. Sucede de tal manera que todo parece imposible de evitar. “Puede que ahora no te parezca normal, pero se acostumbrarán después de un tiempo”, dice la Tía Lydia (una espeluznante y magnífica Ann Dowd), quien “enseña” con castigos físicos cómo han de comportarse las criadas.



Si bien la mayor parte de The Handmaid’s Tale tiene lugar en ese futuro, hay destellos del pasado gracias a los flashbacks de Offred, en los que cuenta cómo se llegó a esa situación que parece increíble, y cuán rápido esa sociedad se acostumbró a vivir así. Con el correr de los capítulos se sabrá que la tasa de natalidad cayó en picada ya que la mayoría de las mujeres son infértiles. Así, en esa nueva sociedad llamada Gilead, los hombres que se encuentran en el poder, convirtieron a las mujeres fértiles en las criadas. Somos “úteros con dos piernas” reflexiona Offred en un momento. Un personaje que en la superficie es callado, mientras su interior es una explosión de monólogos internos agudos cargados de frustración y desesperación. Las Criadas, como ella, llevan una cofia blanca y túnica roja y no tienen poder en esa sociedad, siendo casi una propiedad de sus amos. Aunque son necesarias ya que no hay futuro sin ellas, por lo que se las trata mejor que al resto de las mujeres, destinadas a servir en esas mansiones donde se los maltratos son moneda corriente y no se puede confiar en nadie. Toda una sociedad orwelliana creó Atwood, que se representa de una forma cautivante en esta serie creada por Bruce Miller, quien también es el guionista.



Todo el equipo de la serie, junto a la escritora Margaret Atwood (de rojo a la izquierda), posando con sus premios Emmy. Foto: AFP

Cruda y tristemente profética, la serie cuenta con una excelente narración, poderosas actuaciones y una gran banda sonora, ingredientes que la convirtieron en la primera creación para una plataforma de streaming (la emitió Hulu en Estados Unidos) en ganar el Emmy a mejor serie dramática, superando grandes tanques como Game of Thrones y Stranger Things.



Ocho premios Emmy (incluyendo serie, dirección, guión, actriz protagónica, secundaria e invitada) y dos Globo de Oro a Mejor serie y mejor actriz, son algunos de los premios que ha recibido The Handmaid’s Tale, una ficción que tiene todo para ser una serie de culto. Ahora y en el futuro.

Mayor elenco para la segunda temporada

El mes que viene se estrena en Estados Unidos la segunda temporada de esta serie que contará con las actuaciones de Moss, Alexis Bledel, Ann Dowd y Samira Wiley. A ellas se les sumarán las actrices Clea DuVall y Marisa Tomei. Además, el actor Bradley Whitford (parte del elenco de la premiada ¡Huye!) fue seleccionado para que interprete a Joseph Lawrence, quien será el arquitecto de la economía de esa distópica nación llamada Gilead.