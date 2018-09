Por primera vez, una pareja es jurado en "The X Factor" en Reino Unido

The X Factor es un reality de talentos que tiene como lema que cualquiera puede audicionar, y a lo largo de las 14 temporadas, ha encontrado talentos como las bandas juveniles Little Mix, One Direction y al cantante Olly Murs, entre varias celebridades más.

Esta semana se estrenó la temporada 15 de este concurso por la pantalla de Canal Sony, y además de descubrir nuevos talentos, se conocieron a los nuevos jueces.

El concurso tiene un nuevo panel de jueces acompañando a Simon Cowell. Los nuevos integrantes son los cantantes Robbie Williams y Louis Tomlinson y la actriz Ayda Williams.

Robbie Williams es una superestrella mundial que ha vendido más de 75 millones de álbumes a lo largo de su carrera y ha ganado 18 BRIT Awards, siendo el artista con más premios en la historia.

Video de la canción "Angels" de Robbie Williams

Ayda Williams es actriz, presentadora y esposa de Robbie desde hace ocho años, y competirá con su marido para reclamar el lugar ganador en el programa de este año. Es la primera vez en The X Factor UK que un esposo y esposa son jueces.

Louis Tomlinson es el primer juez que ha sido concursante del programa. Como miembro de One Direction, ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y ha logrado más de 100 hits globales.

Video de la canción "Miss You" de Louis Tomlinson

El magnate de la música y creador de espectáculos Simon Cowell ha sido el cerebro detrás de algunos de los actos más importantes de la industria musical, desde Leona Lewis y One Direction hasta Little Mix.