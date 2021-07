Primera imagen de Imelda Staunton como la reina Isabel II en la serie "The Crown"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La serie The Crown tiene nueva protagonista. Imelda Staunton, como ya se había anunciado, será la encargada de interpretar a la reina Isabel II en la quinta y sexta temporada de la ficción, y este viernes se dio a conocer la primera imagen de la actriz en el personaje.

"Así se ve Imelda Staunton como la reina Elizabeth II. 👑 #TheCrown", fue el mensaje que publicó Netflix en su cuenta oficial de Twitter, para difundir el esperado primer vistazo a lo que está por venir.

Así se ve Imelda Staunton como la reina Elizabeth II. 👑 #TheCrown pic.twitter.com/TW4PshX2TK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 30, 2021

Staunton ocupará en la exitosa serie de Netflix el lugar que antes tuvieron Claire Foy y Olivia Colman. Como ha hecho cada dos años, esta producción renovará todo el elenco para presentar personajes más aggiornados a la actualidad. Junto a ella estarán Lesley Manville como la princesa Margarita, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Elizabeth Debicki como Lady Di, Elizabeth Debicki como el príncipe Carlos y Jonny Lee Miller como el Primer Ministro John Major, entre otros.

La quinta temporada de The Crown está en rodaje y aunque la fecha de estreno no fue confirmada todavía, se la espera para 2022. Tampoco se ha dicho en concreto qué período de tiempo cubrirán los próximos episodios, aunque seguro transitarán la década de 1990 y no llegarán a la actualidad.



Cuando se confirmó que habría una sexta y última temporada, el creador de la serie, Peter Morgan, declaraba: "Cuando comenzamos a discutir las historias de la quinta, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas". "Para ser claros, la sexta entrega no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle", reafirmaba.

Imelda Staunton tiene 65 años y es conocida por su interpretación de profesora Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.