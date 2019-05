Lo que prepara HBO para llenar el vacío que dejó "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tal como queda claro en la nota de tapa el final de Game of Thrones —la serie más comentada en redes sociales, la más premiada en los Emmy, la de mayor presupuesto— deja en duelo a sus millones de fanáticos. Pero como un amor se cura con otro amor, en cualquier momento hay que encontrar algo que ocupe nuestras conversaciones, nuestras especulaciones y un rato de esos aciagos domingos de noche.

Pero el problema, además, es para HBO, la cadena que inventó Game of Thrones, que en tiempos de amenazas desde el streaming, había encontrado un nuevo éxito para un canal de cable. Una cosa es un éxito, y de esos hay muchos, pero otra cosa es crear un fenómeno, eso son los indispensables.

Ya se conoció, por ejemplo, que llegará la segunda temporada de Big Little Lies, una de las grandes series de la cadena. Ahora, además de las protagonistas originales (Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz, Reese Whiterspoon y Shailene Woodley) se suma Meryl Streep como la madre de la víctima en la primera temporada. Es un drama interesante, que seguramente recibirá elogios pero no fanatismos; se estrena el 9 de junio. Para el próximo mes, además, está anunciado Euphoria, un drama sobre adolescentes con Zendaya (la novia del nuevo Spider-Man).

Pero el proyecto más ambicioso es una adaptación de Watchmen, la novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons que ya adaptó Zack Snyder en una película estrenada hace una década.

Ahora detrás del proyecto de HBO está Damon Lindelof, que es una garantía de ambiciones populares: fue el cocreador de Lost, que, al menos en sus primeras temporadas generó el tipo de alboroto que Game of Thrones, en tiempos sin redes sociales, ni repeticiones on demand. Lindelof, además, fue el responsable de The Leftovers, una con Justin Theroux y Amy Brenneman que se volvió una producción de culto.

Watchmen, de la que se conoció un adelanto hace pocas semanas, tiene todos los ingredientes para convertirse en la próxima Game of Thrones. Bueno, no hay dragones ni una lucha sin cuartel por el poder absoluto, aunque sí hay una trama política, algunas referencias a la cultura popular, superhéroes y el llamado reloj del Apocalipsis, ahí avanzando para dar una idea de urgencia muy contemporánea. La versión de Lindelof es una secuela de la novela gráfica.

Porque se trata de una apuesta fuerte, ya se han sumado nombres fuertes. La música, por ejemplo, es de Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, quien ganó un Oscar (compartido con Atticus Ross) por la banda sonora de La red social, una de sus tantas colaboraciones con David Fincher.

La serie, además, estará protagoniozada por tres ganadores del Oscar: Regina King (ganadora del premio de la Academia por If Beale Street Could Talk), Louis Gossett Jr. (se lo llevó por Reto al destino) y Jeremy Irons (en 1990 por Mi secreto me condena). También tendrán personajes centrales Don Johnson y Yahya Abdul-Mateen II, el villano de Aquaman.



El primer episodio lo dirigirá Nicole Kassell, quien ha dirigido episodios de Better Call Saul, The Leftovers, Vinyl, Castle Rock y Westworld.

Tráiler de la serie "Watchmen"

Si bien se conoce muy poco sobre la trama de esta serie, Irons interpretará a Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, y aquel que en la novela original había decidido armar un complot para salvar a la humanidad, destruyendo buena parte de la misma (como el Thanos de Avengers). Watchmen es una serie ambigua, donde términos como justicia o heroísmo no son sencillos de catalogar. Eso ya estaba en el universo que construyó Moore, un mundo repleto de personajes complejos, tridimensionales y llenos de conflictos políticos y filosóficos. Y, es sabido que esa dualidad es lo que ha caracterizado también las producciones de Lindelof desde Lost.

Con el visto bueno de Gibbons (quien leyó el episodio piloto y dijo estar entusiasmado con el proyecto, no así Moore que siempre ha sido reacio a las adaptaciones de sus historias), el ilustrador dijo que esta serie va a sorprender al público.

Y eso es lo que está buscando HBO. Porque es con sorpresa que se construyen eventos y fenómenos. El mundo, dicen sus seguidores, no será el mismo sin pero ya está todo pronto para el próximo amor.





La serie Westworld regresa recién el año que viene

Antes del estreno del último episodio de Game of Thrones, HBO decidió mostrar el primer avance de la tercera temporada de Westworld, la serie que antes protagonizaron Evan Rachel Wood y Ed Harris ahora cuenta con Aaron Paul y Antonio Banderas en el reparto, aunque éste último no apareció en el adelanto.

Tráiler de la tercera temporada de la serie "Westworld"

Westworld, creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy fue sido presentada como la nueva Game of Thrones, aunque su trama metafísica sobre robots con conciencia no terminó de conquistar a los espectadores. La primera temporada se basaba en la película que dirigió Michael Crichton en 1973, Vacaciones mortales, donde los androides de un parque de diversiones muy sofisticado se rebelaban contra los humanos. Un buen nivel de audiencia y 7 premios Emmy (en su mayoría técnicos) dejaron a esta serie de ciencia ficción como una de las referentes. Aunque su segunda temporada, con una trama circular y mucho más hermética, fue perdiendo espectadores. Con la intención de revertir los niveles de audiencia, HBO decidió expandir el universo de Westworld, según se mostró en el adelanto, llevando la acción al mundo real, donde Dolores y sus compañeros de lucha intentarán llevar la revolución de las máquinas a un nuevo nivel.