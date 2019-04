Mirá el adelanto de la premiada serie "Big Little Lies", que regresa a HBO el 9 de junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el mundo continúa hablando de Game of Thrones, que el domingo estrenó su última temporada, HBO presentó el adelanto (justo antes del estreno de GOT) y reveló la fecha de estreno de otro de sus premiados dramas: Big Little Lies.

La segunda temporada de esta ficción creada por David E. Kelly, y ganadora de cuatro premios Globo de Oro (incluyendo el de mejor actriz para Nicole Kidman, el de actor de reparto para Alexander Skarsgard y mejor miniserie), y ocho premios Emmy, incluyendo el de mejor serie limitada, volverá a la pantalla de HBO el 9 de junio.

Entre las novedades que presenta esta segunda temporada, además del aumento de salario para las protagonistas, se encuentra el ingreso de la premiada Meryl Streep, quien interpreta a Mary Louise Wright, la madre del fallecido Perry Wright. "Mi hijo está muerto", dice Mary Louise, en off. “Quiero saber qué pasó esa noche. Estoy muy tentada de preguntarte, pero no creo que vaya a obtener la verdad, ¿verdad?", le dice al personaje de Reese Witherspoon.

La realizadora Andrea Arnold (ganadora del Oscar por el cortometraje Wasp, directora de la película American Honey y de la serie Transparent) toma la posta que deja Jean-Marc Valée (que también dirigió Sharp Objects), quien dirigió los siete episodios de la primera temporada.

Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz y Shailene Woodley regresarán en esta segunda temporada de la serie que se centra en ese mundo de ricos, donde las apariencias ocultan varias miserias, y que contará con nuevos actores, como Crystal Fox y Martin Donovan, quienes interpretarán a los padres de Bonnie (Kravitz). Douglas Smith, Poorna Jagannathan y Denis O’Hare también se sumarán.