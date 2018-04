Los poderosos que se sienten libre de pecado

Entre la variedad de producciones latinas que este año estrenará Fox, Aquí en la tierra (los viernes a la medianoche, también está en la App de Fox) merece un destaque. No solo porque fue creada, protagonizada y dirigida por Gael García Bernal, también porque plantea cuestionamientos al poder de México, donde se desarrolla la serie.



Ya desde su nombre hay connotaciones bíblicas, y lo cierto es que los personajes centrales se mueven por encima de los mortales por pertenecer al poder. Y desde los primeros minutos de la serie, donde se presenta una bacanal, se puede ver que los poderosos no solo se mueven, también se sienten por encima de cualquier ley terrenal. Un mundo donde abusos, extorsiones y deseos desenfrenados por saciar están a la orden del día.



La serie plantea la relación de Adán (interpretado por Tenoch Huerta) y Carlos (Alfonso Dosal), dos amigos de la infancia que provienen de distintas clases sociales, aunque se criaron y se tratan como hermanos. Claro que esa relación fraternal terminará cuando la familia de Carlos, poderosos miembros del gobierno, se involucren en un crimen. Así, con la muerte del asesinato de un fiscal mexicano (interpretado por el chileno Luis Gnecco), quien además es el padre biológico de Carlos, comienza la serie. Y si bien García Bernal relegó protagonismo, su personaje, el Pájaro, es de los más interesantes de la serie.



Trailer de la serie "Aquí en la tierra", los viernes en Fox Premium y la App de Fox

Para encontrar un antecedente a esta producción no hay que alejarse mucho de la trayectoria de García Bernal, ya que Aquí en la tierra está inspirada en la ópera prima del actor mexicano, Déficit (2007), que ya presentaba a Carlos y Adán, quienes dejan de ser amigos por las diferencias sociales entre ambos. Es que este actor mexicano siempre se ha involucrado en proyectos con una carga de crítica social. Como El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera, 2002), donde contaba la relación entre un sacerdote y una joven, la serie Mozart in the Jungle (se emite por Fox y se anunció que terminará en la cuarta temporada), donde interpretaba a Rodrigo, un director de orquesta incómodo con la elite neoyorkina, o la chilena No (Pablo Larraín, 2012) sobre el plebiscito contra Pinochet de 1988. En Aquí en la tierra lo que se presentan son las tramas del poder mexicano, donde racismo y clacismo conviven con narcotráfico, abusos de poder, extorsiones y muertes. Una fórmula que demoró tres años en terminarse, y cuyo resultado es muy prometedor.



El elenco de la serie "Aquí en la tierra", durante su presentación en Cannes Series. Foto: Difusión

La serie, creada por García Bernal, Kyzza Terrazas (guionista de Déficit) y Jorge Dorantes, también es el primer proyecto de la productora La corriente del Golfo, propiedad de García Bernal y su colega, Diego Luna. Además, fue presentada en la primera edición de Cannes Series, siendo la única producción latinoamericana en la programación del festival.