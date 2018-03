La pequeña sitcom de Netflix que hay que ver

No es uno de los caballitos de batalla del gigante de streaming como Stranger Things, Narcos o House of Cards. Tampocoes una serie con un enorme presupuesto como The Crown o Game of Thrones, pero One Day at a Time se ha ganado un lugarcito en el corazón de los espectadores, y las súplicas para una tercera temporada fueron escuchadas por Netflix.

La serie está protagonizada por Justina Machado, quien interpreta a Penélope Álvarez, una madre separada de ascendencia cubana que trabaja como enfermera mientras intenta educar a sus hijos adolescentes, Elena (Isabella Gomez) y Álex (Marcel Ruiz). Junto a ella también vive su madre (Rita Moreno), siempre metida en todo y quien intenta encontrarle una pareja a su hija a como de lugar.

Tráiler de la sitcom One Day at a Time, disponible en Netflix

Esta serie está basada en la clásica sitcom de los años 70 del mismo nombre, creación de Norman Lear, uno de esos hombres que le dio la forma a la televisión que conocemos gracias a series como Good Times y Standford & Sons, donde se mostraba, de una manera realista y con algo de humor, cómo era ser una familia de clase media.



En la serie de Netflix oficia de productor ejecutivo.

El elenco entero (también está Todd Grinnell, quien interpreta al vecino que se mete en todo, Schneider) volverá para la tercera temporada que ingresará al catálogo de Netflix en 2019



Esta decisión se da luego que los creadores de la serie, Gloria Calderon Kellett y Mike Royce (los mismos de Jane the Virgin, How I Met your Mother y Everybody Loves Raymond), comentaran las distintas reacciones que los usuarios de internet tuvieron pidiendo una nueva tanda de episodios. Por lo visto, la insistencia dio sus frutos.