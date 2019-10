¿Cómo es "Pennyworth", la serie que cuenta la historia del mayordomo de Batman?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El universo de Batman sigue expandiéndose. A principios de mes se estrenó Guasón, la película protagonizada por Joaquin Phoenix, que retrata los orígenes del villano. Ahora, se podrá conocer más de la vida de otro de los personajes más icónicos de la historia de DC Comics: Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne.



Ambientado en el Londres de principios de los sesenta, Pennyworth profundiza en la vida y en la personalidad de Alfred antes de comenzar a trabajar con el superhéroe. “El mundo que se muestra en la serie es totalmente nuevo y ese es uno de los aspectos más fuertes del show”, le dijo a El País, el inglés Jack Bannon, protagonista de la serie. “Pennyworth ayuda a llenar bastantes vacíos sobre varios detalles de los personajes”.



La serie de 10 episodios, que es producida por Warner Horizon Scripted Television y está disponible en Uruguay a través de la plataforma de streaming STARZPLAY, ahonda en varios aspectos de la historia del personaje. Desde el comienzo de Pennyworth se muestra cómo Alfred pasa de ser un joven soldado del SAS británico —una etapa que le dejó secuelas psicológicas— a formar una empresa de seguridad privada, un trabajo que, gracias a una casualidad, terminará marcando su destino.



Es allí donde entra el joven multimillonario Thomas Wayne (Ben Aldridge, conocido por su trabajo en Fleabag), quien aún no se ha convertido en el padre de Bruce Wayne. A partir de ese encuentro, Bruno Heller, el productor ejecutivo de la serie (quien también creó Gotham), crea una llamativa historia.



“Los personajes son increíbles”, asegura Bannon desde Ciudad de México, donde El País participó de un evento organizado por STARZPLAY. “Bruno escribía mientras estábamos grabando, así que recibíamos los guiones cada dos semanas y todos nos íbamos enterando lo que pasaba en el momento”, asegura. “Sabíamos que era un buen guion porque todo el mundo del set dejaba todo para saber qué iba a suceder. Eso es algo muy bueno de ver”, agrega.



PLATAFORMA STARZPLAY, una nueva opción de streaming A principios de octubre, la plataforma de streaming STARZPLAY desembarcó en Latinoamérica. En Uruguay, se puede acceder a través de Apple TV y de las Smart Tv que sean compatibles con iOS. Los ejecutivos de la plataforma están tratando de que llegue a Android antes de fin de año. STARZPLAY que es parte de Lionsgate, fue presentada en 2018 en todo el mundo y ya tiene tres millones de suscriptores en 47 países. En Uruguay, el precio de la suscripción mensual es de 180 pesos. El catálogo de la plataforma de streaming incluye series originales, como The Spanish Princess, Power y Vida, así como The Act, Killing Eve, Mr. Mercedes y Castle Rock.



También hay espacio para una larga colección de películas que se añaden a la plataforma cada mes.

La historia se va desarrollando luego de que Wayne, un estadounidense que llega a Londres para hacer negocios, descubra un enorme fraude financiero que lo pone en la mira de la Raven Society (“Sociedad Cuervo”, en español). Inmediatamente, el grupo extremista que busca derrocar a la reina de Inglaterra y al Parlamento para imponer un modelo fascista, va detrás del multimillonario.



Es entonces cuando la experiencia de Pennyworth en el SAS británico se vuelve esencial. “Me gusta cómo mi personaje siempre trata de ayudar al resto, incluso si tiene que hacer algo malo para lograrlo”, analiza Bannon. “A él siempre le importa hacer las cosas bien”.



Lo interesante para los fanáticos de Batman es que Pennyworth brinda varios detalles de la personalidad de los padres de Bruce Wayne. “Thomas siempre trata de mantenerse calmado en momentos estresantes”, explica Aldridge. Quienes miren la serie con atención podrán entender un poco más los rasgos que años más tarde definirán la crianza del futuro Batman: mientras su padre es un hombre pacífico y analítico, su madre, Martha Kane (Emma Paetz) tiene aspectos más dramáticos.

Póster de "Pennyworth". Foto: Difusión.

Londres en los sesenta

“Quedamos realmente impresionados cuando entramos al set”, asegura Bannon. “Lo que más me interesaba era que la serie se ambienta en un mundo en el que nunca estuve”. Tomando los rasgos más significativos del Londres de los sesenta, como la moda y la música —la serie abre con un gran uso de “Paint It, Black”, de The Rolling Stones—, la ambientación de Pennyworth entrelaza reconstruciones históricas con un poco de fantasía.



“Yo soy muy fanático de la estética de los sesenta”, añade Aldridge, quien se declara fanático de Mad Men. “Pennyworth toma aspectos de esa época y las lleva a un mundo nuevo, que no es exactamente como en la vida real”, agrega. Esa libertad se puede ver en la arquitectura, la ropa y hasta en las canciones: en el primer episodio, “Back To Black”, de Amy Winehouse, se versiona para transformarse en un hit de cabaret.



Quienes vean Pennyworth se podrán acercar más a la vida del mayordomo y de los padres de Batman. Ideal para los fanáticos de la historia de DC Comics.

serie El desafío de crear una nueva historia “Antes de que saliera el show, la gente comentaba: “¿Para qué necesitamos otra serie sobre Batman? Esto va a ser una basura”, admite Jack Bannon, el protagonista. “Pero, sorprendentemente, a medida que salían los episodios la gente comentaba: “Ah, en realidad está bastante bueno’”. Eso me pareció muy llamativo”, agrega.



Además del reto de añadir una nueva historia al universo de Batman, Bannon admite que había otro desafío. “Pensamos que iba a ser complicado porque el humor es muy británico, pero el público lo entendió”, dice.