Un parque que refleja la naturaleza humana

Después del impactante final de la primera temporada -atención con los spoilers de ahora en más- que terminó con la mitad de los huéspedes y trabajadores del parque muertos a manos de los anfitriones (androides indistinguibles respecto a los humanos), el canal HBO estrenó la segunda tanda de episodios, que van los domingos a las 22.00 (también en HBOGo), sobre este parque temático en el que los humanos deben enfrentar la rebelión de las máquinas.



Resumen de la primera temporada de "Westworld"

El tercer episodio, emitido este domingo, comenzó mostrando un nuevo parque de la corporación Delos, uno donde los huéspedes pueden jugar a ser ingleses colonialistas en la India, mientras cazan tigres y toman el té al son del sitar. Claro que, como en el resto del parque, los androides comienzan a matar a los huéspedes.



Mientras, en el mundo del lejano oeste, Dolores (Evan Rachel Wood) descubre que su “padre”, Peter Abernathy (Louis Herthum) fue confundido con un invitado y está cautivo. Por su parte, Maeve (Thandie Newton) y compañía intentan escapar de los guerreros que asaltaron su pueblo y la separaron de su hija. Si bien Maeve sabe que todos sus recuerdos son invenciones creadas por los guionistas del parque de atracciones, está decidida a encontrarla.



Westworld, basada en la película que dirigió y escribió Michael Crichton en 1973 (aquí se llamó Vacaciones mortales), tiene el potencial para convertirse en una serie de culto. De hecho, ya tiene altos índices de audiencia y un ejército de seguidores esperando y comentando las novedades. El año pasado recibió 21 nominaciones a los Emmy (aunque solo se llevó cuatro en rubros técnicos), y todo es gracias a esa forma de mostrar la naturaleza humana, insaciable, racista y violenta que todos llevamos dentro, y que en la ficción no hace más que potenciarse.



Thandie Newton interpreta a una androide que comienza la rebelión de las máquinas en el parque Delos. Foto: Difusión

En esta serie, creada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, Thandie Newton (nominada al Emmy y Globo de Oro por este trabajo) interpreta a Maeve, una androide que trabaja como prostituta en el lejano oeste, que comienza a tener destellos de su pasado y termina armando una revolución en el parque. La misma que lleva a la muerte a los huéspedes y trabajadores.



En declaraciones cedidas por HBO en exclusiva para El País, Newton reconoció que en esta serie se perdió en el personaje. “Lo viví con mucha sensibilidad y creo que en parte se debe a que confiaba en el entorno en el que estaba y a la larga experiencia que compartimos con el equipo”, explicó.



Trailer de la segunda temporada de "Westworld"

Para ella, interpretar a un robot no fue sencillo. “Tuve que volver a un nivel de sentimiento muy simple”, dice, y agrega: “no tenía la misma complejidad que habría tenido si hubiese interpretado a un adulto con tantos niveles. Maeve tenía una cualidad casi infantil. Las emociones singulares fueron muy fuertes y creo que se transmiten a la pantalla y al público de una manera muy potente, por la inocencia de lo que estás viendo”. Para Newton, esta interpretación le recordó cuando trabajó en la película Beloved, en la que tuvo que interpretar a un niño de 18 meses en el cuerpo de una muchacha de 21.



También adelantó que en esta nueva temporada su personaje crecerá, aunque lo que le resulta curioso es que se refieran a Maeve como “ella”, cuando en realidad es “eso”, un robot, dice; y agrega que “eso es lo fascinante de esta serie”.



Si bien Newton tiene claro que es solo entretenimiento, una serie de televisión, y Maeve es solo un personaje, no puede dejar de notar que “es muy fuerte y refleja mucho de lo que está pasando en el mundo”.

Newton sobre los que se reflejan en Maeve

“Cualquier persona que esté luchando por la libertad de algún modo, que luche por ser entendido, por la realización personal, por reafirmar su propia identidad y su propia historia. Por poder decir: esta es quien soy. No soy lo que otros han decidido por mí. Por poder realmente decidir por sí mismos, por hacerse valer. Me encanta que haya personas, que no sean mujeres negras, que se conecten conmigo a este nivel. Hombres, jóvenes, personas que han experimentado la necesidad de rebelarse contra la manera en que son percibidas. El que se identifiquen con una mujer negra dice mucho sobre quiénes son. En Westworld los temas y los personajes trascienden la raza, lo cual tiene todo el sentido, porque la raza es un término imaginado”.