Paramount+ llegó a Uruguay: precio, cómo contratarlo y la nueva oferta en streaming

El mundo del streaming tiene, a partir de hoy, un nuevo competidor en América Latina: Paramount+ ya está disponible en la región y, por lo tanto, está disponible en Uruguay.

Se trata del servicio de la histórica compañía Paramount Pictures, que llega con el mejor precio del mercado: es bien diferente según el país, pero aquí costará 159 pesos por mes, menos que cualquiera de sus competidores (Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, etc.).

"Historias únicas. Estrellas icónicas. Una montaña de entretenimiento" es lo que promete la nueva plataforma, que ofrece contenidos originales y exclusivos, películas taquilleras y programas reconocidos. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento y hay, como ya es costumbre en el streaming, una prueba gratuita de siete días.

catálogo ¿Qué hay para ver en la plataforma?

Paramount+ ofrece una división por marcas donde se muestran, además de sus contenidos exclusivos, los productos de Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Smithsonian que alberga esta plataforma.

Entre los títulos exclusivos figuran la serie Two Weeks To Live, protagonizada por la ex Game of Thrones Maisie Williams; Your Honor, serie dramática con Bryan Cranston de Breaking Bad; o las películas The Outspot, un film bélico de Rod Lurie con Scott Eastwood y Orlando Bloom, y el thriller El fanático, con John Travolta.

Además, en el apartado series resaltan las cinco temporadas de Schitt's Creek, flamante ganadora del Globo de Oro a mejor serie de comedia; las tres temporadas de Yellowstone que protagoniza Kevin Costner; Escape at Dannemora, con Benicio del Toro, Patricia Arquette y gran elenco; así como todos los episodios de la aclamada The Handmaid's Tale.

También se pueden ver ficciones clásicas o recordadas como Dexter, The Good Wife, Ray Donovan, CSI Nueva York, Twin Peaks o NCIS. Y un montón de propuestas juveniles, para niños, realities y MTV Unpluggeds.

La trilogía de El Padrino, comedias románticas clásicas como Un lugar llamado Notting Hill, E.T., el extraterrestre o varias de Misión Imposible son parte de un catálogo de oferta, por lo visto hasta ahora, limitada.

Eso sí, para este año se prometen estrenos de peso como las películas Misión Imposible 7, Top Gun: Maverick y Un lugar en silencio 2, que también llegarían a los cines. También sería el hogar en streaming de The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman y una fuerte competidora en la temporada de premios.

Paramount+ también estrenará la serie The First Lady con Viola Davis como Michelle Obama, y The Man Who Fell to Earth con Chiwetel Ejiofor.