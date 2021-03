Paramount+: diez series imperdibles para ver en el nuevo servicio de streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El universo del streaming sumó hace una semana a un nuevo competidor: Paramount+, el servicio de la compañía Paramount que llegó con un catálogo limitado pero con unos cuantos títulos interesantes para ofrecer.

El diferencial de Paramount+ se marca a través de una serie de contenidos exclusivos que no están disponibles en otras plataformas del estilo, con actores de primera línea, producciones muy premiadas o con historias originales. Aquí, un repaso a 10 series que se esconden en Paramount+.

"Schitt's Creek"

En febrero recibió dos Globos de Oro, a mejor serie de comedia o musical y a mejor actriz para Catherine O’Hara, que se sumaron a un listado largo de reconocimientos. La sitcom canadiense Schitt's Creek, estrenada en 2015, retrata la quiebra de la familia Rose y su nuevo comienzo en un pueblito de mala muerte. Hay cinco temporadas (son seis en total) en exclusiva en la plataforma; otra comedia que resalta es Smilf, con Rosie O’Donnell.

"Yellowstone"

Kevin Costner es uno de tantos actores que ha hecho su cruzada al formato televisivo para protagonizar un melodrama, que ahora está disponible para el público uruguayo. Aquí, en Yellowstone, interpreta al patriarca de una familia ranchera en Montana, dueño del rancho más grande de Estados Unidos y su lucha para defender familia y tierras de un nuevo estilo de vida que amenaza la suya. Tiene tres temporadas y una cuarta confirmada.

"Dexter"

El Dexter del título, interpretado por Michael C. Hall, es un hombre impecable y forense de profesión, que cuando termina de trabajar se desdobla como asesino en serie y ajusticia a controversiales criminales. Popular, elogiada y recordada todavía, la serie creada por James Manos Jr. tuvo ocho temporadas emitidas entre 2006 y 2013, todas disponibles en la plataforma que también estrenará un reboot.

Michael C. Hall en la serie "Dexter". Foto: Difusión

"Escape at Dannemora"

La miniserie Escape at Dannemora, de 2018, tiene siete capítulos, un elenco notable y buen respaldo de la crítica. Dirige Ben Stiller, protagonizan Benicio del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano, y está basada en la historia real de la fuga de 2015 del Centro Correccional de Clinton, y la persecución de dos asesinos que lograron fugarse con ayuda de una empleada de la cárcel, con vínculo amoroso con ambos.

"Two Weeks to Live"

A 15 años del asesinato de su padre, la joven Kim Noakes huye de su casa y de su madre controladora en la Escocia rural, y emprende un viaje con premisa clara que se transformará en algo mucho personal. A Two Weeks to Live la protagoniza Maisie Williams, que así se desprende de su Arya Stark de Game of Thrones, y es una comedia de apenas seis episodios estrenada en setiembre.

"La culpa es de Colón"

La versión argentina del programa La culpa es de Colón, que aquí se emite por La Tele con elenco local, está en la plataforma. El cast femenino lo integran Dalia Gutmann, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias; y el masculino, Radagast, Fernando Sanjiao, Pablo Fábregas, Luciano Mellera y Juampi González. Hay, para ver, dos temporadas de las chicas y tres de los chicos.

"Your Honor"

Estrenada en diciembre, la serie de 10 episodios Your Honor tiene a Bryan Cranston (Breaking Bad, Trumbo) en la piel de un juez que tiene que hacer lo que sea para salvar a su hijo, que mató accidentalmente a otro adolescente cuyo padre resultó ser un capo de la mafia. Es una adaptación de la producción israelí Kvodo.

"PEN15"

Esta reconocida comedia independiente de Hulu, PEN15, propone un giro interesante: está creada y protagonizada por Maya Erskine y Anna Konkle, actrices en sus 30 que se interpretan a sí mismas pero en su adolescencia, en el año 2000, en un mundo muy diferente en el que Maya acaba de ser nombrada la más fea de la escuela secundaria. Está la primera temporada.

Maya Erskine y Anna Konkle en la serie "PEN15". Foto: Difusión

"For Life"

Nicholas Pinnock interpreta a un prisionero que se convierte en abogado y lucha para anular su cadena perpetua por un delito que no cometió. For Life es un drama legal, está basado en Isaac Wright Jr. y ya tiene dos temporadas, pero en Paramount+ solo está disponible la primera. En esa línea, otro drama pero político que está en el servicio es The Comey Rule, que se enfoca en la relación del director del FBI James Comey y el presidente Donald Trump durante los primeros meses de su gobierno.

"Twin Peaks"

Entre algunos clásicos recientes que están disponibles en el catálogo, como Dexter o The Good Wife, en Paramount+ resalta Twin Peaks. La serie de culto creada por David Lynch y Mark Frost cuenta la historia de Dale Cooper (Kyle MacLachlan), agente especial del FBI, y su investigación sobre el asesinato de la popular Laura Palmer (Sheryl Lee). Están solo las dos temporadas originales, de 1990 y 1991; la tercera se estrenó en 2017 y está para ver en Netflix.