Al Pacino volvería a la televisión y protagonizaría su primera serie, "The Hunt"

Al Pacino está a punto de llegar a un acuerdo para hacer su debut en televisión por episodios. Según informa Deadline, está negociando filmar una temporada de 10 episodios de The Hunt, una serie producida por Amazon que narra la historia de un grupo de cazadores de nazis, en el Nueva York de la década de 1970.

Según la sinopsis oficial de la ficción creada por David Weil, este grupo descubre que altos cargos del nazismo se ocultan en la ciudad con identidades falsas. Ellos conspiran para crear un Cuarto Reich en territorio estadounidense, algo que los protagonistas intentarán evitar en una sangrienta cruzada.

El reparto de la serie incluirá también a Logan Lerman, intérprete conocido por las dos películas de Percy Jackson y el film The Perks of Being a Wallflower (2012).

En la serie, Lerman interpreta a Jonah Heidelbaum, que luego de que su abuela sea asesinada por un intruso misterioso en su apartamento, se dispone a rastrear al culpable para encontrarse atrapado en la misteriosa organización dedicada a cazar nazis.

En los próximos días se confimará si Al Pacino, que este año estrenará las películas The Irishman (de Martin Scorsese) y Once Upon a Time in Hollywood (de Quentin Tarantino), protagonizará la nueva ficción.