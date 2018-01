Olivia Pope y Annalise Keating aparecerán juntas en la televisión

Las series How to Get Away With Murder (protagonizada por Viola Davis) y Scandal (con Kerry Washington) tendrán un cruce en sus tramas, de manera temporal, en un episodio que se verá en marzo en Estados Unidos.



El cruce de estas dos populares series, ambas creadas y producidas por Shonda Rhimes, comenzará en un episodio de la actual séptima temporada de Scandal y terminará en el episodio de How to Get Away With Murder, que va por su cuarta temporada, que se emitirá el mismo día. Y la revista Entertainment Weekly publicó las primeras imágenes de estos dos populares personajes juntos.



En este doble crossover, el personaje que interpreta Kerry Washington será quien visite la serie que protagoniza Viola Davis, para posteriormente recibir la visita de ésta en la serie política.