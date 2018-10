Ocho series para no levantarse del sillón en todo octubre

En tiempos de streaming y consumo on demand, contar con los mejores programas en una sola plataforma resulta fundamental. FOX App permite disfrutar de todas las series, películas, deportes en vivo y documentales de FOX Premium desde cualquier dispositivo. La aplicación ofrece una colección gigante de series, con temporadas completas y dispuestas en un formato ideal para consumir como maratón. Y en octubre, se renueva con varios estrenos y propuestas de todos los géneros. Aquí ocho recomendaciones.

1. Pose

La nueva serie de FOX Premium, dirigida por el multipremiado Ryan Murphy, cuenta con el elenco de actores transgénero más amplio de la historia de la TV. Es un drama musical ambientado a fines de los 80, que explora la unión de varios elementos de la sociedad neoyorkina de la época: la subcultura de los ballrooms de Harlem; el surgimiento del universo de lujo de la era Trump; la escena social, artística y literaria de la ciudad, y las manifestaciones sexuales y culturales del momento. A través de distintos personajes, Pose enfatiza la búsqueda de aceptación personal, familiar y social del colectivo LGBTQ y su lucha contra de la discriminación. Se estrenó este viernes, y los ocho capítulos ya están disponibles. Una curiosidad es que es la primera serie con subtítulos en lenguaje inclusivo.



2. The Walking Dead

A lo largo de ocho temporadas el show basado en el comic de Robert Kirkman demostró ser mucho más que una historia sobre zombies, concentrándose no tanto en el terror sino en el conflicto entre los supervivientes, que en algunos casos son más peligrosos que los muertos que caminan. La última temporada terminó con el fin de la guerra entre Rick Grimes y su grupo contra los Salvadores, y la novena temporada, que se estrena hoy, encuentra a los protagonistas reconstruyendo el mundo un año y medio después del sangriento enfrentamiento, pero este avance traerá una nueva amenaza contra la civilización que tanto les costó organizar.



3. This is Us

La serie sobre la familia Pearson arrasó con todos los premios que se le cruzaron. Es un programa emotivo, que literalmente hace llorar, y su punto de partida es el siguiente: un matrimonio de a fines de los 80 sufre la muerte de uno de sus trillizos, y para sobrellevar la pérdida adopta un niño afroamericano. Lo interesante es que la relación disfuncional entre estos tres hermanos está narrada en distintos tiempos, y muestra cómo los episodios de la infancia marcaron la personalidad de los protagonistas. La segunda temporada de This is Us empieza con la celebración del cumpleaños número 37 del trío, que los encuentra en distintos momentos bisagra de su vida.



4. American Horror Story

Desde sus inicios, AHS se caracterizó por ser un show distinto, que mezcla el terror clásico con el humor negro. Es una serie antológica, en la que cada temporada empieza y termina con una historia diferente, y en este nuevo ciclo, un grupo de sobrevivientes se aloja en un refugio subterráneo a prueba de emisiones radioactivas, el cual está a cargo de un aquelarre de brujas que impone brutales reglas a sus huéspedes. Es un crossover entre Murder House” y “Coven”, la primer y tercera temporada de la serie, por lo que se puede esperar el regreso de viejos y conocidos personajes.



5. Outlander

La historia de Claire y Jamie es un relato de amor y lucha que desafía los límites del tiempo y el espacio. Ella es una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que en 1945 visita Escocia y en un confuso episodio viaja 200 años atrás. Allí, además de enfrentarse a la violencia del siglo XVIII, conocerá a Jamie, un rudo guerrero escocés del que se enamora y que convivirá con el recuerdo de su marido. En el medio se cruzan los fatídicos episodios que arrasaron a la Escocia de 1700 y las revoluciones jacobistas en Francia. La temporada 4 de Outlander llega en noviembre, por lo que octubre es un mes ideal para ponerse al día.



6. Homeland

Es el thriller de espías por excelencia. Apoyándose en un retrato estudiado de la CIA y el magnetismo de Claire Danes como la agente Carrie Mathison, Homeland retrata la lucha de la agencia gubernamental contra enemigos que parecen multiplicarse con cada ciclo. La séptima temporada, que se estrenó en febrero, se ubica luego del fallido atentado contra la presidente estadounidense, que en represalia arresta a 200 miembros de la comunidad de inteligencia, incluyendo al mentor de Carrie, Saul Berenson. Esta dejará su trabajo en la Casa Blanca y pondrá todo su inteligencia y manipulación para tomar la administración de Keane y asegurar la libertad de los presos. Todas las temporadas, de la 1 a la 7, están disponibles para ver en la aplicación.



7. Bruna

Los inicios de la escort Bruna Surfistinha son contados en esta aclamada producción original de Fox Brasil. Basada en personajes reales, Llamame Bruna cuenta la historia de Raquel Pacheco, una joven de clase media del interior de San Pablo que, buscando fama y fortuna, comienza una carrera como prostituta de lujo en su país bajo el nombre de Bruna Surfistinha. Un buen uso del color para mostrar las distintas facetas de la personalidad de Raquel, a lo que se le suma la gran actuación de María Bopp como la protagonista, hacen de ésta una historia sexy y vistosa, sin caer en lo explícito. La serie cuenta con dos temporadas y el estreno de la tercera está prevista para diciembre.



8. Harlots