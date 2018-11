Un nuevo mundo para esta fantástica historia de amor

Basada en las novelas de Diana Gabaldon, ayer se estrenó el primer episodio de la cuarta temporada de Outlander, en Fox Premium (también está disponible en la App de Fox). Un drama fantástico que se centra en Claire (Caitriona Balfe), una enfermera que durante la Segunda Guerra Mundial es misteriosamente llevada a través del tiempo, hasta el año 1743. Ahí conoce a Jamie Fraser (Sam Heughan), un joven y romántico guerrero escocés de quien rápidamente se enamorará. Así, la joven se verá atrapada entre dos hombres muy distintos (su marido del presente y del pasado), en sus dos vidas, que estarán llenas de acción, romance e intrigas.

En la segunda temporada de este drama de ciencia ficción y fantasía, la pareja termina en la corte francesa de Luis XV, y en el final de la tercera temporada, encontrábamos a los protagonistas a bordo de un barco con destino al nuevo mundo. Ni el mar tempestuoso pudo con el amor de Claire y Jamie.

Balfe dijo, en una entrevista cedida en exclusiva a El País por el canal Fox, que esta cuarta temporada “se trata de que esta pareja encuentre su hogar y haga un nuevo comienzo en el Nuevo Mundo”. Es la primera vez que Claire y Jamie construyen una casa y “ha sido hermoso verlos crear un espacio que es muy suyo en la cresta de Fraser. Claire tiene una conexión emocional con América, donde crio a su hija. Eso hace que ella realmente quiera quedarse allí. Es una dinámica diferente en esta temporada. Anteriormente tenían que luchar y luego huir de sus hogares y viajar. Ahora tienen momentos de felicidad doméstica que no hemos visto antes”.

Tráiler de la cuarta temporada de "Outlander"

Por su parte, Heughan dijo que en esta cuarta temporada se verá por primera vez a la pareja como a una unidad familiar. “Ahora finalmente descansan y ponen los pies en alto. Es muy agradable verlos como familia”, dijo el actor escocés. Claro que no todo será color de rosa para Jamie, ya que si bien por fuera el caballero escocés parece estar en control, todavía está un poco perdido en este nuevo mundo. “Fue educado para ser terrateniente, pero tuvo que renunciar a las escrituras de su propiedad en Escocia y ahora tiene que encontrar un hogar en Carolina del Norte. También ha crecido con la idea de ser el proveedor, e inicialmente en Carolina del Norte no tiene forma de hacerlo. Pero como sabemos, él siempre aterriza sobre sus pies”, dijo. Así, en esta temporada, Jamie se meterá en la política del nuevo mundo, donde se enfrentará a algunos viejos rivales ingleses, mientras entabla una inesperada amistad con los nativos americanos.

“Hay un gran entendimiento entre los escoceses y los nativos americanos. Tienen los mismos valores. Tienen la misma conexión con la tierra y el mar y ambos son personas guerreras desplazadas. Ellos intercambian mucho entre sí en esta temporada. Ves muchos momentos en los que los dos guerreros se respetan mutuamente. También integran y asimilan las culturas de cada uno. Eso es lo sorprendente de América, es un crisol de culturas increíble”, dijo Heughan.

Este nuevo destino también tiene importantes consecuencias en la vida de Claire, quien es más madura en esta temporada. “Sus experiencias en la vida han suavizado los bordes ásperos de su personalidad, en su mayor parte. También se está enfocando más en su papel como ama de casa, esposa y madre. Es un lado más enriquecedor de Claire del que, tal vez, hayamos visto antes”, dijo Balfe.

Esta temporada se centra en la pareja que está armando un hogar en el nuevo mundo, con nuevos desafíos. Foto: Difusión

También aparecerán algunos personajes nuevos, como Yocasta (interpretada por Maria Doyle Kennedy), la tía perdida de Jamie que vive en Estados Unidos. Balfe adelanta que inicialmente estas dos mujeres tendrán una relación de desconfianza. “Yocasta es dueña de esclavos, lo que para Claire es algo imperdonable”, dice Balfe y agrega que habrá algo de tensión entre estos dos personajes. “Sin embargo, Yocasta es una mujer tan formidable que Claire la respeta y viceversa. A largo plazo, sin embargo, no sé si van a ser amigos”, dice la actriz que ha estado los últimos tres años nominada al Globo de oro por este papel.

Claro que Claire, gracias a su trabajo como curandera, se convertirá en una especie de heroína local en esta temporada. “Está en ella el curar y proteger, y en la frontera, es una habilidad muy útil de tener”, dijo Balfe.

Desde su estreno, en 2014, Outlander se convirtió en una de esas series de culto que son esperadas por un verdadero ejército de fanáticos, ansiosos por saber cómo continúa esta historia sobre la viajera del tiempo y su relación con el decidido guerrero escocés. Y eso ha tenido distintas repercusiones como un aumento en el turismo en Escocia, y buenos índices de audiencia. Cifras que ya hicieron que el canal (Starz en Estados Unidos y Fox en Uruguay) hayan confirmado una quinta y sexta temporada.

Si bien en su centro, Outlander es un romance también tiene una historia con mucha acción, intrigas y buenos efectos técnicos. Eso ha hecho que el público se sumerja cada temporada en esta historia. Como dice Balfe, “Outlander ofrece una sensación de escapismo, que mucha gente necesita en este momento. La vida es realmente dura para las personas en este momento. Ellos están luchando para llegar a fin de mes. Las personas se sienten desconectadas unas de otras, y la idea de comunidad se está desmoronando. Así que programas como Outlander, que tienen en su centro la idea de familia y comunidad, son algo que las personas realmente anhelan”.

Y si bien Balfe y Heughan montan a caballo, luchan con espadas o navegan por mares tormentosos, y lo hacen parecer sencillo, hay una gran preparación para cada temporada. Mucho entrenamiento para que esos conflictos que tan bien se lucen en la pantalla puedan ser realizados. Por eso Heughan dijo que Outlander es una serie muy física. “En la mayoría de los días, Caitriona y yo estamos en condiciones extremas. O bien nos estamos congelando de frío y humedad, o hirviendo de calor. Es como correr una maratón. También tenemos que hacer todo en muy poco tiempo. Solo tenemos un día para prepararnos para los nuevos desafíos, ya sea montar a caballo, matar a un ciervo o aprender francés. Una de las mejores cosas de trabajar en el programa es que siempre nos enfrentamos a nuevos desafíos”.

Cuarta temporada ambientada en América

El lema de esta cuarta temporada de Outlander es “Brave the New World”, y el primer episodio presentó a la no tan hermosa América en la que llegan los protagonistas, como había sido planteado al final de la tercera temporada.

Y comenzaron con el pie izquierdo los protagonistas que fueron testigos del ahorcamiento de Gavin Hayesy hubieran visto morir a otros hombres si no hubiera estallado un tumulto en la horca. Sí, muchas complicaciones tuvo la pareja protagonista en este episodio. No por nada se tituló el episodio “América la hermosa”. Es un comentario sobre cómo se encuentran los personajes en este enorme país, donde la fealdad y los peligros están a cada paso. Mientras los soldados británicos siguen persiguiéndolos, la pareja tendrá que decidir si vuelven a Escocia o inician una nueva vida en estas tierras.