Lo nuevo de Dave Chappelle se suma a la oferta de stand up de Netflix

La carrera de Dave Chappelle surgió en Def Jam Comedy, esa escuela de comediantes bastante alejada a lo que se hacía en el Teatro Apollo en los años ochenta en Nueva York. De allí salto a la fama junto con Chris Tucker, Tiffany Haddish, o Cedric The Entertainer. Parte de su trayectoria se muestra en el especial Def Jam Comedy 25 (en Netflix), donde varios de aquellos comediantes homenajean a quienes les dieron su primera oportunidad en los escenarios.

El stand up, un tipo de comedia barato de hacer para adaptarlo a la televisión (de ahí que abunden en cable y streaming), consiste en un intérprete que se presenta en un teatro y se dirige a la audiencia en vivo contando chistes y anécdotas, siempre divertidas. Desde un repaso por la vida (como en Billy Crystal: 700 Sundays, está en HBOGo), a el lado poco amable de ser madre (Ali Wong: Baby Cobra, en Netflix), el stand up permite reírse de prácticamente cualquier tema, por más escabroso, sensible o morboso que pueda resultar para el común de la gente.

Dave Chappelle será reconocido con el premio Mark Twain. Foto: Archivo

Hace pocos días se estrenó Sticks & Stones, el tercero de los especiales realizados por Chappelle para Netflix (los dos primeros, The Age of Spin y The Bird Revelation y están muy buenos también). Este humorista de 46 años que cobró 60 millones de dólares por estos programando -lo que lo convirtió en el mejor pago de la televisión- da rienda suelta a su estilo único. Irreverente, incisivo y bocasucia, cualquier tema es material para el humor de Chappelle: todo lo imaginable le sirve de inspiración a este comediante nacido en Washington, para hacer reír.

Chappelle llegó al estrellato de la comedia con un programa propio: The Dave Chappelle Show que se emitió entre 2003 a 2006. No se vio en Uruguay pero en Youtube hay varios segmentos, convertidos en clásicos del humor online, y todavía mantienen su vigencia.

Las acusaciones contra Michael Jackson (Chappelle cree en su inocencia y sus justificaciones son tan absurdas como hilarantes), el suicidio de Anthony Bourdain (“El tipo volaba por el mundo y comía deliciosas comidas con gente excepcional. Ese tipo, con ese trabajo, se colgó en una habitación de lujo en Francia”), los polémicos tuits de Kevin Hart que le truncaron su posibilidad de ser anfitrión de los Oscar, el siempre rentable O.J. Simpson, son algunos de los protagonistas Sticks & Stones, aunque la lista se agranda a medida que se completa la hora de duración del especial.

Chappelle, flamante ganador del premio Mark Twain por sus logros en la comedia, no es el único que tiene especiales en Netflix. Vale la pena darse una vuelta por la sección Stand Up para descubrir buenos humoristas, todos con una impronta y estilo de humor bien marcado que los diferencia de los demás. Desde Eddie Murphy, pasando por Tracy Morgan, Trevor Noah, Ricky Gervais, Louis C.K., Ken Jeong, Chris Rock, Aziz Anzari o al gran Richard Pryor, todos tienen su especial de comedia disponible en este servicio de streaming. Y la lista sigue con humoristas menos conocidos, pero igual de graciosos.

Ellas hacen comedia

Como la comedia no es exclusiva de los hombres, hay muchas (y muy buenas) comediantes con especiales en la plataforma. Wanda Sykes, Iliza Schlezinger, Ali Wong, Amy Schumer, Sofía Niño de Rivera o Chelsea Peretti, plasman su visión del mundo y de la comedia en shows donde la maternidad, menstruación, sexo o política son motivo para generar risas. Si no las ha visto, tiene que sumarlas a Mi Lista, no se va a arrepentir.

Amy Schumer, comediante con buenos especiales en Netflix. Foto: Difusión

Otro factor diferencial de los especiales de comedia es su duración. No suelen durar más de una hora, lo que permite apreciarlos con tranquilidad en cualquier momento. O como sucede con Tiffany Haddish Present: They Ready, donde la comediante presenta a seis humoristas que están listas para destacarse, y ellas lo demuestran en apenas 20 minutos.

Comedia internacional

Pero no solo son especiales americanos los que están disponibles en Netflix. Eso queda demostrado en Comediantes del mundo, una selección que tiene humoristas de geografías tan distintas como Sudáfrica, India, Francia, Medio Oriente y Brasil. Al verlos queda demostrado que no hay diferencias geográficas o culturales cuando se trata de hacer reír.

Sebastián Wainraich, comediante argentino con especial en Netflix. Foto: Difusión

Desde el año pasado, Netflix también comenzó a producir especiales en Argentina protagonizados por Sebastián Wainraich, Radagast (que mezcla humor con magia) o Luciano Mellera, y hay anunciados muchos más para el futuro.

Y el stand up seguirá creciendo, con más artistas surgidos de la televisión, el cine o también del teatro. Solo se necesita un gran guion y un buen remate, que en definitiva es lo más esencial de este tipo de comedia. Y que Netflix se fije en usted.