Dos novedades de streaming para este fin de semana

documental "Endgame"

Tráiler de "Endgame"

Netflix consiguió 14 nominaciones para los próximos Oscar, una inédita circunstancia que ha tenido mucha promoción por las 10 nominaciones de Roma y las tres de The Ballad of Buster Scruggs. La otra fue End of Game, en una categoría que parece poco propia de la plataforma: corto documental. Se trata de un viaje de 40 minutos, en un estilo cercano al cinema verité, dicen, que sigue la tarea de los médicos que trabajan junto a enfermos terminales. Desde ahí los directores Rob Epstein y Jeffrey Friedman, construyen un relato duro (imposible para momentos personales particularmente sensibles) sobre esos asuntos de la vida y la muerte y cómo sobrellevar cualquiera de esas dos circunstancias.

viajes "Conan Without Borders"

Tráiler de "Conan Without Borders"

Desde que empezó como un avispado muchacho conductor de late night, Conan O’Brien ha desarrollado un personaje muy divertido: con su altura y ese jopo pelirrojo, representa un tipo irlandés torpe y simpático y todo lo desfachatado que la ocasión amerite. En YouTube se puede ver mucho de lo que hace en televisión (acaba de debutar con una nueva temporada de su show en TBS, Conan) pero en Conan Without Borders se lo puede ver en todo su esplendor recorriendo el mundo, haciendo de americano curioso y gracioso. Así muestra muy distendido algunos detalles de Cuba, Corea, México, Israel, Haití e Italia. Es el programa de viajes más divertido del mundo. F.C.