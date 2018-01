Las novedades y las series que vuelven a Netflix en febrero

Lo nuevo de la creadora de The Killing con la tensión racial en Estados Unidos como eje. La ambiciosa producción de ciencia ficción Altered Carbon. Un thriller político francés que está en las antípodas de House of Cards. Una coming of age que apunta a activar la nostalgia por la década del 90. En febrero, Netflix vuelve a ofrecer un abanico de opciones en todos los formatos, desde episodios sucintos de media hora hasta capítulos oscuros de una hora de duración. Todo esto llega a la plataforma de streaming este mes.

Las series que vuelven

- Brooklyn Nine-Nine (cuarta temporada). Disponible desde el 1° de febrero.

- Un lobo adolescente (sexta temporada). Disponible desde el 1° de febrero.

- Marseille (segunda temporada). Disponible desde el 23 de febrero.



Las novedades

Altered Carbon

Tráiler de "Altered Carbon"

Altered Carbon es una de las grandes apuestas de Netflix para el 2018. La serie está basada en la novela homónima ciberpunk escrita en 2002 por Richard K. Morgan y fue escrita y producida por la guionista Laeta Kalogridis (Alexander, La isla siniestra), y dirigida, entre otros realizadores, por Miguel Sapochnik (Game of Thrones).

La historia está ambientada en un futuro distópico que muestra los efectos de que la mente humana pueda ser almacenada digitalmente y descargada en nuevos cuerpos. Altered Carbon debuta con diez episodios y tiene como protagonista al actor sueco Joel Kinnaman (The Killing, House of Cards, El escuadrón suicida), quien interpreta a Takeshi Kovacs, un exguerrero interestelar de élite que fue mantenido prisionero durante 500 años, para luego ser descargado en Bay City - previamente conocida como San Francisco -, donde deberá resolver un asesinato en un universo en el cual el avance de la tecnología hace de la muerte un concepto obsoleto.

El elenco de esta superproducción se completa con James Purefoy (The Following), Martha Higareda (Amar te duele) y Renée Elise Goldsberry (ganadora del Tony por la obra Hamilton). Disponible desde el 2 de febrero.

Queer Eye



Tráiler de "Queer Eye"

El reality original Queer Eye for the Straight Guy fue emitido por primera vez en la cadena Bravo en 2003 y se convirtió en un verdadero éxito. El programa creado y producido por David Collins, Michael Williams y David Metzler mostraba a cinco hombres gays especializados en distintas áreas - desde moda hasta decoración de interiores - aconsejando a hombres heterosexuales como forma de prepararlos para diferentes situaciones. El reality fue un fenómeno tal que derivó en un spin-off (Queer Eye for the Straight Girl) y en el reconocimiento de la industria (el programa obtuvo un premio Emmy en el 2004).

En la tercera temporada, el título del envío se redujo simplemente a Queer Eye, con el objetivo de que la premisa sea más inclusiva y de que las figuras invitadas puedan ser hombres gays y mujeres de cualquier orientación sexual.

En esta suerte de reboot del concepto, los gurús han cambiado. Bobby Berk es el especialista en diseño, Karama Brown brinda consejos sobre cultura, Antoni Porowski es experto en comida y vinos, Jonathan Van Ness se concentra en el aspecto estético y Tan France recomienda prendas para estar a la moda. Asimismo, y a diferencia del reality original que estaba ambientado en Nueva York, este transcurre en Atlanta y su debut constará de ocho episodios.Disponible desde el 7 de febrero.

Riverdale

Imagen promocional de "Riverdale"

El nombre de Greg Berlanti es sinónimo de calidad. El prolífico guionista y productor estuvo detrás de series como Dawson's Creek, Everwood, Jack & Bobby, Brothers and Sisters y, más recientemente,Supergirl y Legends of Tomorrow.

Por otro lado, dirigió una cinta romántica subvalorada como Bajo el mismo techo y la flamante comedia de temática LGBT, Love, Simon. En todas estas producciones podemos apreciar el ojo de Berlanti para las interacciones familiares y, sobre todo, para que sus personajes no se conviertan en meras caricaturas. En Riverdale, la serie dramática creada por Roberto Aguirre-Sacasa - quien se basó en la historieta Archie de John L. Goldwater -, Berlanti nuevamente apunta a la sensibilidad de los protagonistas desde su rol de productor.

En este caso, la acción se desarrolla en la ciudad de Riverdale y el protagonista es Archibald "Archie" Andres (KJ Apa), un adolescente amante de la música que debe responder a mandatos familiares, equilibrar diversos intereses románticos y descubrir qué se esconde bajo la superficie de la ciudad que da título a la serie que ya tiene una segunda temporada en curso. Por otro lado, Netflix ya confirmó que Riverdale tendrá su spin-off, basado en el cómic Chilling Adventures of Sabrina. Disponible desde el 13 de febrero.

Legion

Imagen promocional de "Legion"

Con Legion y Fargo, Noah Hawley se convirtió en una figura creativa a tener en cuenta. El creador y guionista se puso al hombro la historia de David Haller, nada menos que el hijo del profesor Charles Xavier de la saga X-Men. Originalmente diagnosticado con esquizofrenia, finalmente este joven que pasó por diversas instituciones advierte que en realidad posee diferentes habilidades, como telepatía y telequinesis.

La primera temporada de ocho episodios fue muy bien recibida por la crítica, que destacó cómo el componente surrealista de la serie le jugaba a favor y la distanciaba de otras producciones más genéricas ancladas en el mundo de los superhéroes.

Por otro lado, Dan Stevens (La bella y la bestia) ratificó eso que ya vislumbrábamos en la película The Guest: su habilidad para explorar un vasto rango de emociones en una misma escena. El actor, quien se preparó durante meses con la ayuda de médicos para el personaje de David, está muy bien acompañado por Rachel Keller y la siempre magnética Aubrey Plaza. Mientras aguardamos la segunda temporada que se estrenará en abril, ahora en Netflix podemos disfrutar de los primeros ocho capítulos, en su mayoría escritos y dirigidos por el propio Hawley. Disponible desde el 14 de febrero.

Everything Sucks!

Tráiler de "Everything Sucks!"

Everything Sucks! es una comedia coming of age creada por Ben York Jones y Michael Mohan. Si el primer nombre les resulta familiar, es porque estamos hablando del compañero creativo del realizador independiente Drake Doremus, con quien escribió la bellísima Like Crazy y la fallida pero ambiciosa Breathe In, ambas historias de amor protagonizadas por Felicity Jones .

En este caso, Jones y Mohan crearon una serie de diez episodios de media hora que funcionan como homenaje de la cultura teen de los 90, y cuyos protagonistas forman parte del club audiovisual y del club teatral de una secundaria de Oregon, que se unen a partir de su amor por la cultura y de su espíritu irreverente.

Sus creadores aseguraron que apuestan a revivir la moda, la música y las actitudes de la década con la sinceridad como bandera. Peyton Kennedy como Kate Messner y Jahi Winston como Luke O'Neil son los actores que propulsan esta comedia. Disponible desde el 16 de febrero.

Las crónicas de Frankenstein



Imagen promocional de "Las crónicas de Frankestein"

La serie creada por Benjamin Ross y Barry Langford nos hace redescubrir el personaje de Frankenstein de Mary Shelley, situando su narrativa en la Londres del siglo XIX.

El punto de partida de Las crónicas de Frankestein es un whodunit, un misterio a resolver. El cadáver de una niña es encontrado en el Támesis y el inspector John Marlott (el siempre sólido Sean Bean) advierte que en realidad el cuerpo no es sólo el de una pequeña sino un montaje atroz realizado a partir de diferentes partes humanas de ocho niños que se encontraban desaparecidos. El horroroso hallazgo pone a Marlott de cara a una traumática y oscura búsqueda del responsable, búsqueda que lo lleva a indagar en rincones donde la prostitución, el tráfico de drogas y órganos y los homicidios son moneda corriente.

La primera temporada consta de seis episodios y en ellos podemos encontrar una interesante interpretación de Anna Maxwell Martin como Mary Shelley, la mamá de la criatura; y de Vanessa Kirby, la revelación de The Crown .Disponible desde el 20 de febrero.

Seven Seconds



Tráiler de "Seven Seconds"

Veena Sud, la guionista y productora canadiense que nos trajo The Killing, la remake de la serie danesa Forbrydelsen, está de regreso con Seven Seconds, otra producción basada en un hecho policial que debe ser resuelto en medio de contrapuestas versiones y un clima tumultuoso.

Todo comienza cuando un adolescente es atropellado por un policía en Jersey City. El hecho no hace más que acrecentar las disputas raciales. Así como los afroamericanos quieren que se haga justicia por su compañero, los policías aseguran que su colega tenía motivos para defenderse del joven (la relevancia de la premisa es indiscutible).

La tensión entre ambos polos es el eje de la serie dirigida por Gavin O'Connor (Warrior, Jane Got a Gun y realizador de la secuela de El escuadrón suicida que está en desarrollo) y en cuyo elenco se destacan Regina King, Clare-Hope Ashitey, Beau Knapp, David Lyons y Raúl Castillo. Disponible desde el 23 de febrero