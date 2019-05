Nombres, cosplay y tatuajes: los homenajes uruguayos a "Game of Thrones", que termina hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta noche, entre las 22.00 y las 23.20 horas, el mundo —o al menos una buena parte del mundo— se paralizará: esos 80 minutos estarán ocupados por el último capítulo de la temporada final de Game of Thrones. Y a algunos les quedará un vacío que será difícil de llenar. Es el fin de una era.

Estrenada en 2011 en HBO, Game of Thrones tuvo ocho temporadas que narraron una de las historias más populares de los últimos tiempos.

El fanatismo por la serie, por ejemplo, llevó a que millones se sentaran frente al televisor religiosamente cada domingo, todo un detalle en la era del streaming. Muchos pueden decir que la clave está en el género: lo épico fantástico siempre cosechó multitudes de seguidores. Otros verán la razón de su éxito en los temas más humanos que trata como el bien y el mal, los grises, la muerte o el poder. Sea lo que sea que atrajo a sus fans, se convirtió en una pasión de multitudes de la que Uruguay no quedó ajeno.

El nombre

“Amelie Daenerys Machado Viera es mi hija, nació en diciembre de 2017 y tiene un año y cinco meses”, comentó Feder Machado, fanático de Game of Thrones desde hace años.

Su historia con la serie fue de idas y vueltas: “Cuando arranqué a mirar la primera temporada estaba en el liceo y esperaba los domingos para verla. No tenía mucha expectativa pero me fui metiendo cada vez más”, contó Machado. Luego de leer los primeros libros, se alejó: “la dejé en la quinta temporada y nunca vi la seis y la siete”, cuenta Machado. “Cuando me enteré que iba a estrenarse la última, me tomé el tiempo para ponerme al día”.

Con la llegada de su hija, surgió la duda sobre el nombre y se resolvió mientras miraba la serie.“Cuando mi señora quedó embarazada, decidimos el primer nombre de mi hija pero no teníamos el segundo. Una noche estaba viendo un capítulo de la séptima temporada, ella escuchó el nombre Daenerys y me comentó que le gustaba. Le dije: ‘¿en serio?’ Y me dijo: ‘sí’, entonces le expliqué que era la futura reina, la rompedora de cadenas, la khaleessi y me encantó porque es un nombre que inspira valor”.

La niña nació en diciembre de 2017 y causó revuelo desde su nacimiento: “Cuando estábamos en la sala de internación con ella recién nacida, llegó la enfermera y dijo: ‘¿A quién le gusta Game of Thrones?’ y todos nos reímos”, recordó.

¿Cómo se enterará Amelie Daenerys que lleva el nombre de la protagonista de una de las series más importantes de la década? Según su padre, le comentará cuando tenga cierta edad: “A medida que vaya creciendo me gustaría que pregunte por qué el nombre, explicarle y pueda o leer los libros o ver la serie”.

Transformación

Game of Thrones entró en la vida de Lucía Corrales, quien tiene 27 años, antes del estreno de la séptima temporada, y se convirtió en parte de su identidad.

“Unos amigos preparaban un evento que se llamó Winterfest y la idea era que hiciéramos como un superequipo de personajes de la serie, y la que más me gustó fue Daenerys por los dragones”, explicó.

En esa ocasión, su transformación en Daenerys Targaryen incluyó un look típico de la reina en la tercera temporada: vestido azul, botas marrones y un dragón lanzando fuego por la boca.

“Investigué cómo crear fuego frío en internet y la gente se impresionó un montón porque el dragón tiraba fuego”, relató, y eso logró que ganara el premio en la Winterfest de 2017: una réplica del Trono de Hierro de la serie, hecho en madera.

Según Corrales, Daenerys se convirtió en su personaje preferido gracias a sus dragones y a que es un personaje que “hace lo que le parece y no permite que la obliguen hacer nada”.

En la piel

Alexia tiene 24 años, hace un mes y medio tuvo una bebé y su fanatismo fue imprevisto: estaba convencida de que la serie no le gustaría, y la conquistó.

“Mi marido miraba la serie y yo estaba un poco reacia porque pensaba que no era para mí. Al final me enamoré”, confesó.

La serie caló hondo en la vida de la joven montevideana: “Con Game of Thrones salto, aplaudo, grito y lloro. Hubo capítulos que terminaron y me acosté a dormir llorando por lo que me impactaron”, aseguró.

Hace un año y medio llevó su pasión a otro nivel: “Quería plasmar algo de la serie en la piel. Empecé a buscar ideas y me gustó el concepto de representar a los protagonistas, Jon Snow y Daenerys Targaryen, con sus símbolos: el lobo y el dragón”, contó.

El corazón con los dos animales que lleva en la espalda representan su “amor por la serie y por esos personajes”, y junto a su marido planea hacerse un nuevo tatuaje para recordar para siempre la producción de HBO.

Pero su fanatismo no se quedó ahí. Alexia tiene una bebé de un mes y medio que se llama Emilia, aunque pudo ser Arya: “Lo hablamos, queríamos ponerle Arya, pero pensábamos que Arya González no quedaba bien. Entonces como a mi marido le encanta la actriz que interpreta a Daenerys (Emilia Clarke), decidimos ponerle Emilia”, concluyó.