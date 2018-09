La noche de los Oscar de la tele

Este año Netflix hizo historia al conseguir la mayor cantidad de nominaciones, superando a HBO por primera vez, en los premios Emmy que se entregarán hoy en una ceremonia que se podrá ver por TNT desde las 20.00.

La batalla en la guerra de la televisión se librará esta noche sobre el escenario de los Emmy, donde Netflix busca poner fin a la racha de 16 años de HBO como la principal ganadora. El año pasado había sido Hulu cuando, gracias a la serie The Handmaid’s Tale, hizo historia al convertirse en la primera serie hecha para un servicio de streaming en lograr el Emmy a mejor serie dramática.

Por primera vez, Netflix irá como favorito, con 112 nominaciones y más que cualquier otra cadena. Claro que HBO no da la batalla por perdida ya que su caballito de batalla, Game of Thrones, que logró 22 nominaciones entre las 108 logradas en total del canal, buscará destronar a The Handmaid’s Tale. Aunque los Emmy son unos premios muy particulares. Suelen premiar a los mismos todo el tiempo, en contrapartida con los Globo de Oro, que siempre buscan premiar las novedades.

La batalla entre HBO y Netflix se remonta a 2013, cuando el servicio de streaming lanzó el thriller político House of Cards, que demostró ser un buen generador de contenidos originales. Aunque HBO había dominado ese espacio durante mucho tiempo con series aclamadas como The Sopranos y Sex and the City.

Desde entonces, Netflix se ha expandido a una amplia gama de géneros, lo que ha ayudado a impulsar su número de nominaciones con programas como Queer Eye que se llevó el premio al mejor reality show, en los premios creativos que fueron entregados la semana pasada.

Ante la falta de dominio, HBO argumentó que su objetivo de una programación más pequeña y cuidada que garantiza la calidad. Fue Randall Stephenson, presidente y director ejecutivo de AT&T (propietaria de HBO) quien calificó a Netflix como el WalMart de los servicios de suscripción de video. Allí también comparó a HBO con la joyería de lujo Tiffany & Co. “Es una marca muy premium y de alta gama para contenido premium”, dijo en la conferencia.

Según varios expertos, la serie con más posibilidades de llevarse le Emmy a mejor serie dramática es Game of Thrones, con su principal rival a la serie basada en la novela de Margaret Atwood. Aunque nunca hay que olvidarse del dark horse, que este año podría ser The Americans, una buena serie que estrenó su última temporada y la Academia de televisión podría entregarle el premio, en reconocimiento a la carrera.

En cuanto a las comedias, pocas serie pueden competir con la creada por Amy Sherman Palladino (la misma de Gilmore Girls), The Marvelous Mrs. Maisel, que llega precedida por el Globo de Oro a la serie y su protagonista, Rachel Brosnahan. En un año donde la favorita de siempre Veep, no estrenó temporada, las candidatas del año pasado tienen posibilidades de conseguir, finalmente, este preciado galardón.

Aunque si los académicos no eligen la serie de Amazon, la otra opción con chances de llevarse el Emmy a mejor serie de comedia es Atlanta, la serie sobre el mundo del rap, narcos y los afroamericanos que se mueven allí y está protagoniza, dirigida y escrita Donald Glover, quien también está nominado en todos esos rubros y podría ser el mejor actor.

En cuanto a la tercera categoría importante en los Emmy, mejor película para televisión o miniserie, pocas producciones tiene el nivel creativo y técnico de El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story. Una producción que se puede ver por la app de Fox en nuestro país que protagoniza DarrenCriss como el asesino en serie Andrew Cunnanan, cuya víctima, aunque no la única, fue el poderoso diseñador italiano Gianni Versace. Si bien Criss no tiene seguro el galardón, es quien más posibilidades tiene de llevárselo de acuerdo a las predicciones que se dieron a conocer esta semana. Además, su actuación es muy buena en esta miniserie de Ryan Murphy.

Este año los votantes de los Emmy, seguramente repartan los premios entre los servicios de streaming, aunque no hay que perder de vista a HBO, quien seguirá reinando en la industria. Es que si bien este año la señal de cable no es la que tiene más candidatas, siempre es la favorita a llevarse todos los premios. Y no hay que olvidarse que los Emmy suelen elegir a los mismos de siempre.