Nicolás Cabré: "No aparento la edad que tengo y eso a veces me juega a favor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tu parte del trato es una fascinante serie argentina, original de TNT, eltrece y Flow, producida por Polka. Este martes se empieza a transmitir por TNT y desde el jueves estará completa en Flow. En conferencia de prensa, Nicolás Cabré habló sobre este nuevo papel.



-En Tu parte del trato seguís haciendo de jovencito...



-Bueno, el personaje es un tipo de 30 y pico de años, y es cierto que tal vez no aparento la edad que tengo, lo cual a veces me juega a favor y otras en contra. Pero si me jugó a favor para hacer Tu parte del trato, bienvenido sea.



-¿Qué te interesó de esta serie?



-Cuando empecé a leer el guión, empecé a notar que quería saber cómo sigue. Me atrapó, porque pasan muchas cosas. Le pasan muchas cosas a ese pibe, y nunca sabés bien quién es quién, hasta casi el final, que empezás a entender más. Es un thriller que te va contando de diferentes maneras las cosas, y mi personaje va descubriendo todo lo que sucede. Buscando empezar a recorrer el camino que haga menos mal. Él va quedando atrapado. Y a su vez no es un argumento traicionero, de esos que al minuto final te aparece un personaje nuevo que jamás ibas a descubrir.

Tu parte del trato: Cabré y Stuart en acción. Foto: Difusión

textual "Yo no soy machista ni feminista", aseguró Cabré

-La serie tiene personajes femeninos muy fuertes. ¿Cómo vivís eso, en este nuevo contexto del lugar de la mujer?



-Para mí es igual. Para mí es exactamente igual. Porque justamente de eso estamos hablando, de igualdad. Yo disfruto trabajar con ellas, las conozco. Con Jazmín Stuart hicimos Son amores. Yo no soy ni machista ni feminista. Para mí el trato es el mismo que antes. No es que ahora aparezca una nueva manera de relacionarse. Yo siento el mismo respeto que sentía hace 20 años. Es exactamente igual, y disfruto trabajar con ellas. Ese personaje que interpreta Jazmín me divierte: la verdad que no le busco la vuelta sobre qué significa ahora, y los nuevos paradigmas. Sí hay un nuevo paradigma y eso es claro. Pero para mí es igual. Yo sigo sintiendo de la misma manera.



-Tu personaje es el hombre inocente que sin querer se va metiendo en un lío gigante.



-Mi personaje se puede decir que es un hombre inocente que se mete en todo un lío, aunque lo lindo que tiene ese personaje es que en el fondo no es tan inocente. Porque él está trabajando en esa empresa porque antes hackeó unas cosas y lo descubrieron, y está medio en penitencia por eso. Y a él lo usan, pero a su vez, si bien es el héroe, entre comillas, tampoco es tan bueno: porque cuando salpica a otro, no tienen ningún problema. Él busca zafar, no repara mucho en los daños que va causando. Eso lo trabajamos mucho con Jorge Nisco, el director. Y al ser ocho capítulos, eso te permite tomarte el tiempo, hablar bastante, decidir y ver qué camino vas a tomar.

Tu parte del trato: Cabré, Stuart, Reyna y Wexler, Foto: Difusión

-Es interesante en Tu parte del trato la imagen que muestra de Buenos Aires, tanto de lo histórico como de lo actual...



-Sí, eso es una cosa que se quiso mostrar, y se ve en todos los capítulos, no solamente el primero. En todos los capítulos se muestra Buenos Aires, el microcentro, Plaza de Mayo. También es una manera de vender turismo. Hay muchas series que hacen eso. Hay una serie francesa, Ten Percent, que te muestra muy bien París. Y son cosas de las que se van aprendiendo. En este caso, todo ese mundo de las inversiones, de las finanzas, no lo hicimos en Palermo. Lo hicimos en el microcentro, se muestra en el último plano, estamos situados donde transcurre todo eso. Y permite hacerle conocer a otra gente un poco de Buenos Aires.



-Seguramente no es fácil rodar en el microcentro...



-Buenos Aires es una ciudad hermosa, que tiene mucho para mostrar, lo que pasa es que a veces no es tan fácil llegar hasta ahí, rodar en esos lugares. Pero fue lo que se planificó y lo que hicimos. Y lo logramos, aunque era difícil. Filmar en el microcentro y pedir que nadie mire la cámara, era una locura. Nos hemos metido en lugares difíciles, como Tribunales, y se logró, utilizando un dron, donde pasan miles de personas. Era como imposibles pedirles que no miren para arriba. Y luego se edita mucho, hasta lo que termina viendo el espectador.

Tu parte del trato, Eleonora Wexler junto a Cabré. Foto: Difusión