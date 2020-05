Netflix: ¿Qué serie fue elegida "la mejor" por el público de Latinoamérica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la pandemia, Twitter se convirtió en terreno de mundiales: el mundial del mejor videojuego, del mejor artista uruguayo, de las mejores galletitas y así. Hubo "competencias" a través de encuestas de votación popular para elegir de todo. Y Netflix no se quedó atrás: la cuenta oficial del servicio de streaming hizo un mundial de sus mejores series, que tuvo lugar durante los últimos días y se cerró con resultado sorpresivo.

DARK DIME QUÉ SE SIENTE

SALIR CAMPEÓN DE ESTE MUNDIAL



TE JURO QUE AUNQUE PASEN LOS AÑOS

SIEMPRE TE VAMOS A MIRAR



LA RESISTENCIA NO ROBÓ

EL DEMOGORGON NO ASUSTÓ

Y A LAS ENCINAS LE QUITAMOS SER CAMPEÓN



QUIERO LA TEMPORADA 3 Y A JONAS VOLVER A VER

YO TE ESPERO SIEMPRE CADA 33. pic.twitter.com/YkLNzRBj4q — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 16, 2020

La serie Dark fue elegida como la mejor por el público latinoamericano, y le ganó la final a la española Élite. Dark es una historia alemana de ciencia ficción, que implica un entramado familiar y de saltos temporales muy difícil de seguir, pero capaz de atrapar a una cantidad de público.



Es de las series mejores calificadas de la plataforma, tiene dos temporadas estrenadas y se terminaría con la tercera.

La última instancia de la encuesta, este enfrentamiento entre Dark y Élite, recogió 91.328 votos en la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica.

Este mundial virtual comenzó con dos grupos que jugaron octavos de final. En uno estaban The Umbrella Academy, Atypical, Ozark, Narcos, Élite, You, Luis Miguel y La casa de las flores; en el otro, Orange is the New Black, Sex Education, Stranger Things, La maldición de Hill House, Inconcebible, Poco ortodoxa, La casa de papel y Dark.

Del primer grupo avanzaron Atypical, Narcos, Élite y La casa de las flores; del segundo, Sex Education, Stranger Things, Poco ortodoxa y Dark. Y a semifinales entraron Atypical y Élite por un lado, y Stranger Things y Dark por otro, en una final adelantada. Al final, la serie alemana se impuso.