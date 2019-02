Netflix cancela "Jessica Jones" y "The Punisher" y termina su historia con Marvel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netflix canceló las series The Punisher y Jessica Jones, informó hoy el sitio especializado Deadline y confirmó luego la plataforma, en una movida que da por finalizada su historia con Marvel. Las cancelaciones llegan después de que se dieran de baja Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, del mismo grupo de ficciones vinculadas al universo de los cómics.

De The Punisher se había estrenado la segunda temporada un mes atrás, mientras que de Jessica Jones falta todavía la tercera que, se sabe ahora, será la despedida del personaje.

"The Punisher no volverá a Netflix para una tercera temporada", confirmaron a Deadline desde el servicio de streaming, en un comunicado que añadió que "el showrunner Steve Lightfoot, el terrible equipo y el excepcional elenco, incluyendo a su protagonista Jon Bernthal, les entregaron una serie aclamada y convincente a los fanáticos, y estamos orgullosos de mostrar su trabajo en Netflix".

"Agregado a eso, en la revisión de nuestra programación de Marvel, decidimos que la tercera temporada será la última para Jessica Jones", añadía la confirmación de la plataforma.

Con estos anuncios, Netflix da por finalizada su relación con Marvel, que comenzó en 2013 con el lanzamiento de The Defenders, y de la que después fueron parte las ya mencionadas Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil y The Punisher. Esto coincide con el próximo lanzamiento de Disney+, la plataforma de streaming de Disney que pretende darle pelea al, hasta ahora, gigante de contenidos on demand.

La coincidencia no parece casual, y menos cuando se sabe que Disney+ desarrollará varias series vinculadas a personajes de Marvel. De hecho, el presidente de Marvel TV, Jeph Loeb, dijo en declaraciones a la prensa que las series podrían volver a futuro, aunque por otra vía.