De "Murder Mystery" a "La casa de papel", esto fue lo más popular en Netflix en 2019

La película de comedia Murder Mystery y la tercera temporada de la serie Stranger Things fueron lo más visto de Netflix en Estados Unidos en 2019, según los datos que reveló esta semana la popular plataforma de streaming que, además, dio a conocer listados de una serie de países. Uruguay no fue uno de los elegidos, pero sí Argentina, donde Murder Mystery también lideró, pero destacaron la tercera temporada de La casa de papel y la serie Apache: la vida de Carlos Tévez.

La plataforma despidió el año develando qué contenidos fueron los más populares en distintos lugares en los últimos 12 meses, abarcando tanto las producciones originales como las que no. Y en Estados Unidos, las películas más vistas fueron, además de la mencionada: Escuadrón 6, Los Increíbles 2, El irlandés, Triple frontera, Ted Bundy: durmiendo con el asesino, The Highwaymen (o Emboscada final), Spider-Man: un nuevo universo, Wifi Ralph y Secreta obsesión. O sea, acción, asesinatos y entretenimiento.

En cuanto a las series, las aventuras paranormales y nostálgicas de Stranger Things triunfaron con su tercera temporada por delante de los estrenos de The Witcher y The Umbrella Academy. El listado lo completaron Dead to Me, You, When They See Us (o Así nos ven), Unbelievable, Sex Education, 13 Reasons Why y Raising Dion.

Además, siempre en Estados Unidos, Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes fue el documental más visto en 2019; Sticks & Stones de Dave Chapelle fue el monólogo de comedia más popular; y Marie Kondo dominó en el apartado de no ficción con Tidying Up with Marie Kondo.

Y las producciones en español que se colaron entre los 10 contenidos internacionales más vistos allí fueron la serie colombiana Siempre bruja (en la tercera posición); la película española Durante la tormenta (cuarta); las series españolas Alta mar (sexta) y La casa de papel (octava); y el film mexicana Como caído del cielo (séptima).

datos Las listas de Argentina y América Latina

Netflix no dio a conocer lo más visto en Uruguay, como ya se dijo, pero sí reveló los éxitos de Argentina: Murder Mystery, La casa de papel, Apache: la vida de Carlos Tévez, Escuadrón 6, Triple frontera, El irlandés, Los dos Papas, Fractura, Stranger Things y El Potro, lo mejor del amor.

Cada país tiene sus gustos pero, ¿se han preguntado qué ven en otras partes del mundo? Esto es lo más popular de Netflix en Francia, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Sudáfrica, Colombia, España y México. Abro hilo. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 30, 2019

En Colombia, aparecen varias de las aquí mencionadas, además de Historia de un crimen: Colmenares, The Perfect Date, la animación Klaus, la comedia Tall Girl y la segunda temporada de Élite. Y en México fueron más exitosas Como caído del cielo, Historia de un crimen: Colosio, la segunda temporada de La casa de las flores, y Escuadrón Suicida.

El servicio de streaming explicó que para armar estas listas, se tomaron las temporadas más populares de una serie, película o especial lanzada en 2019, considerando que se vieron por lo menos dos minutos del contenido, en los primeros 28 días de lanzamiento en Netflix.