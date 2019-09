¿Quién es Moritz Bleibtreu, el actor alemán que filma "Conquest" en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Plaza Independencia ya está volviendo a la normalidad, como se había previsto cuando se anunció que iba a ser locación para una serie internacional que ha mantenido a Montevideo alborotada durante las últimas semanas. Sin embargo, el rodaje de Conquest sigue en la Ciudad Vieja; El País supo también que habrá filmaciones en el Estadio Centenario.

Hoy se hicieron escenas de interiores en el Club Inglés, y allí filmó el reconocido actor alemán Moritz Bleibtreu, que tendrá uno de los roles centrales en esta producción futurista de Netflix y Keanu Reeves, que dirige Carl Eric Rinsch. Hasta ahora, Bleibtreu prácticamente no se había dejado ver por la ciudad, y había mantenido un perfil bajo. Las de hoy fueron sus primeras escenas en Montevideo.

"La ciudad es hermosa, me encanta Montevideo", le dijo Bleibtreu a El País y contó que lleva muchos años escuchando sobre el país, porque uno de sus mejores amigos en Alemania es uruguayo. Destacó la tranquilidad del lugar en comparación con otros puntos más "salvajes" de América del Sur.

Moritz Bleibtreu en el rodaje de "Conquest" en Ciudad Vieja. Foto: Marcelo Bonjour

Bleibtreu, de 48 años e hijo de los también actores Mónica Bleibtreu y Hans Brenner (ambos austriacos, ambos ya fallecidos), es hoy uno de los principales actores de Alemania, con trayectoria internacional. Ganó fama mundial con su coprotagónico en la clásica Corre, Lola, Corre, la película de Tom Tykwer con Franka Potente como la chica del título, y él como su novio, Manni, el criminal en aprietos que pondrá a correr a la muchacha.

Corre, Lola, Corre. Foto: Difusión

Ha trabajado para directores como el turco-alemán Fatih Akin (En julio, Solino), los Tavviani (La granja de las alondras), Steven Spielberg (Munich) y, para una referencia más cercana, el brasileño Fernando Meirelles (360). Estuvo en Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt, y en cines uruguayos, lo último que se estrenó con él fue La dama de oro (2015), de Simon Curtis, en la que interpretó al artista Gustav Klimt.

En 2006, Bleibtreu ganó el Oso de Plata a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín, por su trabajo en el drama Las partículas elementales, sobre dos medio hermanos muy distintos y distantes, a quienes la vida pondrá a prueba.

Si todavía no lo conoce y quiere interiorizarse en su obra, en Netflix está la comedia alemana Lommbock (2017, es la secuela de Lammbock), sobre un exitoso hombre que encuentra el amor en Dubai y vuelve a Alemania a resolver algunos documentos, para poder casarse. El encuentro con un viejo amigo de malos hábitos, sin embargo, no le pondrá las cosas fáciles: Bleibtreu es ese amigo. Casi que en la vereda opuesta, también está Stereo, un thriller alemán que recorrió festivales y tuvo muy buenas críticas. Por lo visto, versatilidad no le falta a la estrella internacional de Conquest, una serie de cuyo elenco no se sabe prácticamente nada más.

Este año, el alemán rodó entre Berlín y Hamburgo su primer largometraje como director: Cortex, en el que también actuará, sobre un hombre cincuentón que sufre de pesadillas, y ya no distingue entre el mundo real y el de los sueños. Es un thriller psicológico que también escribió.