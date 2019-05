Momentos clave en los que Game of Thrones anticipó el oscuro giro de Daenerys Targaryen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de este momento ingresás a una zona repleta de spoilers del quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones.

En el penúltimo episodio de Game of Thrones, Daenerys Targaryen y su dragón Drogon perpetran una matanza despiadada sobre la ciudad de King’s Landing, arrasando a sus enemigos y miles de civiles inocentes.



Muchísmos fans que veían en Daenerys una reina esencialmente buena y que esperaban una resolución diferente no tardaron en mostrar su decepción en las redes sociales. Otra de las críticas es que el cambio del personaje se da demasiado rápido, pero lo cierto es que este oscuro giro se nos ha advertido como una posibilidad en diversas ocasiones y Game of Thrones ha demostrado, a lo largo de los años, que los finales felices no existen en su universo.

La visión de Daenerys en la casa de los Eternos

En la segunda temporada, Daenerys tiene una visión en la que camina dentro de la Fortaleza Roja, en la sala donde se encuentra el trono de hierro, y puede verse que el lugar está en ruinas. Los techos están derrumbados y unas partículas blancas caen sobre el lugar. En su momento, esta visión fue interpretada como una profecía de que los caminantes blancos habían ganado y que el invierno eterno había llegado al sur de Westeros. Hoy sabemos que estas partículas no eran nieve, sino cenizas. Tal como recuerda Entertainment Weekly, en esa misma temporada Dany expresa estas palabras: "Destruiremos a los ejércitos y quemaremos ciudades hasta suelo".

La crucifixión en masa de los maestros

En la cuarta temporada, mientras se dirige hacia Meereen, Daenerys se encuentran a 163 esclavos crucificados. Tras este panorama, ordena crucificar a 163 maestros esclavistas como respuesta. Advertida por Ser Barristan de que tenga misericordia, la orden se ejecuta, sin discriminar si todos los maestros crucificados eran culpables o inocentes. Luego, un hijo de uno de los hombres crucificados señala que en realidad su padre era un buen hombre que abogaba contra la esclavitud.

La venganza por el asesinato de Ser Barristan

Luego de que Ser Barristan fuera asesinado por los Hijos de la Arpía, también en la cuarta temporada, Daenerys reúne a tres maestros sospechosos de ser los responsables y de estar involucrados con el grupo asesino. Ellos juran que no están involucrados. Sin embargo, Dany quema a uno de ellos vivo y se lo da de comer a sus dragones para enviar un mensaje a los demás. "¿Quién es inocente? Tal vez todos ustedes lo sean, tal vez ninguno", dice. Nunca se conoce si el hombre es culpable o inocente, y a ella parece no importarle mientras los otros entiendan el mensaje.

La quema en masa de todos los khals

En la temporada seis, en Vaes Dothrak, la ciudad de los Dothraki, como castigo por tomarla como prisionera, Denerys quema vivos a todos los khals. Un episodio que recuerda a una frase de Khal Drogo en la primera temporada: “Quemaré a mis enemigos en sus trajes de hierro y derribaré sus casas de piedra”.

La venganza de Meereen

Danaerys vuelve a Meereen, también durante la sexta temporada, y ve la ciudad bajo ataque por parte de las ciudades esclavas. Su primera reacción es la siguiente: “Crucificaré a los maestros. Incendiaré sus flotas. Mataré a cada uno de sus soldados y convertiré sus ciudades en escombros. Ese es mi plan". En ese momento, su consejero Tyrion la convence de que no lo haga.

La quema despiadada de los Tarly

En séptima temporada Daenerys, tras una batalla, se encuentra ante la disyuntiva de si matar o encarcelar Lord Tarly y a su hijo Dickon por negarse a aceptarla como su reina. A pesar de que Tyrion le aconseja que nos los mate, Dany da la orden y su dragón convierte a los Tarly en cenizas.

El plan de ataque en King’s Landing

En la octava temporada, se le recomienda en varias oportunidades no atacar la ciudad para derrocar a Cersei, y se le presentan otras alternativas. En esos momentos parece estar de acuerdo con sus consejeros en que diezmar la ciudad no es la mejor idea, pero eso es antes de conocer las traiciones y complots que su propia gente ha estado planificando a sus espaldas.

Si bien la serie ha presentado a la Madre de Dragones en momentos de calma y cuando se sentía en control de las situaciones como una reina benevolente que tomaba decisiones moralmente correctas, este no ha sido siempre el caso. Daenerys enojada es un personaje que ha tenido durante toda la serie impulsos de llevar a cabo la tan repetida frase Valar Morghulis, que significa “matar a todos los hombres” en Alto Valyrio, así como el "quémenlos a todos" de su padre, el Rey Loco.

En el episodio cinco de la octava temporada, ya sin apoyos, traicionada por sus consejeros, habiendo perdido a sus más fieles aliados y dos de sus dragones en manos de los caminantes blancos y de las fuerzas de Cersei, decide gobernar por miedo y seguir el consejo que Olenna Tyrell le dio una vez: "La mayoría de los señores de Westeros son ovejas. ¿Eres una oveja? No. Eres un dragón. Sé un dragón".