Los misterios de una embarcación perdida

Ambientada en el siglo XIX, la serie creada por David Kajganich (escritor y productor de A bigger splash y de Suspiria, la próxima de Luca Guadagnino) junto a Soo Hugh (The Killing) nos transporta a la historia real de la expedición perdida de Franklin.



Se trata de una fatídica expedición que terminó con la vida de los 129 exploradores que viajaban en el HMS Terror y el HMS Erebus mientras exploraban el Polo Norte. La historia fue contada en la novela de Dan Simmons del mismo nombre, sobre quien se basa esta serie de diez episodios que comienzan hoy, a las 22.00 por el canal de cable AMC.



La expedición Franklin, como se la conoció, estaba capitaneada por sir John Franklin, la cual partió de Inglaterra el 19 de mayo de 1845; su objetivo: atravesar y explorar el Paso del Noroeste en el polo norte, un lugar inexplorado por ese entonces, con la intención de encontrar un pasaje que los lleve hasta China e India. Y como es sabido, los tripulantes murieron al quedar sus barcos atrapados en el hielo, aunque el misterio de lo que sucedió realmente era toda una incógnita.



Trailer de la serie "The Terror" que se estrena hoy por el canal AMC

Mucho se especuló sobre lo que les sucedió a esos hombres: hambre, hipotermia, neumonía, tuberculosis, escorbuto y hasta envenenamiento por plomo se consideró en ese entonces, aunque en la serie escrita por Kajganich, los tripulantes además de esos problemas tendrán que enfrentarse a un misterioso depredador que acecha a esos imponentes barcos de madera, haciendo de la serie una lucha por la supervivencia de los tripulantes.



Durante dos años, los miembros de la tripulación intentaron sobrevivir gracias a la comida enlatada que había en las despensas de los barcos y de Inglaterra se enviaron varios buques en su búsqueda, aunque nadie los encontró, aunque la búsqueda se mantuvo por algunas décadas. Aunque los tripulantes sí se encontraron con los Inuits (esquimales) quienes aparecen en la serie e intentan advertirles a los tripulantes de los peligros que habitan en esas congeladas aguas de Canadá.



Esta serie de terror cuenta con importantes actores como Ciarán Hinds (quien ha sido Julio Cesar en Roma y Mance Rayder en Game of Thrones) como Sir John Franklin, Jared Harris (ha sido Lane Pryce en Mad Men y el Rey Jorge VI en The Crown) como Francis Crozier, quienes junto a Tobias Menzies (Frank Randall en Outlander) comandaban las naves e intentarán sobrevivir de esa amenaza que se oculta en el hielo y que los comenzará a cazar de a uno. Como agregado, The Terror cuenta con la producción de Ridley Scott, un director con una larga experiencia haciendo suspenso y ciencia ficción.



Las series de terror bien contadas son casi una rareza en la televisión actual más destinada a dramas y comedias que a explorar otros géneros como ese. Afortunadamente hay buenas excepciones como Outcast, American Horror Story, cuya octava temporada se confirmó (ambas disponibles en la App de Fox), así como Helix y la alemana Dark (ambas están en Netflix), que lograron demostrar que el género se puede llevar bien a la pantalla chica.



The Terror, ambientada en el siglo XIX, intenta dar explicaciones a un caso que todavía hoy continúa siendo un misterio, dándole una cuota de imaginación a lo que pudo haberle pasado a esos tripulantes. Y una buena mezcla de historia con suspenso siempre es bien recibida en la televisión.