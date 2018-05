Un misterio que une un drama familiar atípico

La tragedia se supo desde los capítulos iniciales de la primera temporada, pero eso no la hizo menos dolorosa. Jack Pearson, el padre ejemplar que Milo Ventimiglia interpreta en el drama This is Us, murió en algún momento de la adolescencia de sus tres hijos.

La segunda temporada de la serie, que estará disponible en su totalidad partir de mañana para los suscriptores Premium de la app de Fox, resolverá el misterio de la muerte de Jack y seguirá adentrándose en la vida de la familia Pearson.

Uno de los elementos narrativos más interesantes del prestigioso drama, que fue premiado en los Globos de Oro y los Premios Emmy, es su relato en diferentes tiempos, ya que se narra la infancia, adolescencia y adultez de los tres hermanos Pearson, e incluso varios momentos en la vida de sus padres.

Además de resolver la incógnita detrás del destino de Jack, la segunda temporada también retoma los diferentes momentos en la adultez de sus hijos. “Los Grandes 3” interpretados por los actores Chrissy Metz (Kate), Justin Hartley (Kevin) y Sterling K. Brown (Randall).

Mientras Randall, el único hijo adoptado de los tres, lidia con la reciente muerte de su padre biológico y su intento por adoptar una adolescente problemática, Kate y Kevin también deben superar sus traumas. La primera sigue luchando con su obesidad mientras que el segundo debe tratar de no echar por la borda su carrera actoral, perjudicada por el abuso de sustancias.

En el pasado, en tanto, la relación de Jack con su esposa Rebecca, personificada por Mandy Moore, es puesta a prueba con el alcoholismo de él y los deseos de ella en perseguir una carrera artística.

Con una facilidad enorme para provocar lágrimas, pero también sonrisas, This Is Us le devolvió a la señal de cable estadounidense NBC un hit necesario ante la popularización de los servicios de streaming.

La serie, creada Dan Fogelman, ya tiene una tercera temporada en camino.