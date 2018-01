La misántropa y el psicópata

Es difícil decidir cuál de los dos protagonistas de la serie británica, que Netflix lanzó ayer a todo el mundo, es más querible. Si el apático y “me creo psicópata” James o la irascible y respondona Allysa.



Desde los primeros minutos, The End of The F***ing World, presenta recuerdos de un James de nueve años metiendo su mano en una freidora para sentir algo, además de hacer un pormenorizado racconto de todos los animales que ha matado en su vida. Y desde allí, la serie se vuelve mucho más oscura, aunque también más querible, ya que los personajes, más allá de la coraza que presentan, cuentan con las inseguridades de cualquier chico de 17 años.



Trailer de la serie "The end of the F***ing World"

La historia está basada en la novela gráfica de Charles S. Forsman que Jonathan Entwistle (creador de la serie) ya había adaptado y dirigido como cortometraje en 2014 con el título TEOTFW. Así, aquel corto fue la base del capítulo piloto de esta corta serie, son ocho episodios de media hora, que ya están disponibles para ver.



Uno de los logros de esta serie británica, además un marcado acento en la comedia negra, es la cantidad de géneros por los que transita. Es que la serie es una comedia retorcida, un romance adolescente, un thriller y una historia de dos fugitivos, todo combinado en un mismo producto. Es como si Escape Salvaje (Tony Scott, 1993) se encontrara con la serie You are the worst (creada por Stephen Falk). Y si bien es la clásica historia de “chico conoce a chica”, The End of the F***ing World presenta algunas variantes adicionales.



El “chico” en cuestión es James (Alex Lawther, hizo de un joven Alan Turing en El código enigma y fue el protagonista de “Shut Up and Dance”, el escalofriante episodio de la tercera temporada de Black Mirror), un joven que tras matar algunos animales va en busca de una presa más grande, entre sus compañeros de colegio. Un personaje que por momentos recuerda a Fogell (Christopher Mintz-Plasse) de la película SuperCool. Así, buscando víctimas, James la conoce a ella, Alyssa (Jessica Barden, cuyas credenciales incluyen la serie Penny Dreadful), una chica que odia a su escuela, a sus amigos, a su abusivo padrastro y especialmente a su madre por hacer una nueva vida cuando su padre biológico se fue para no regresar más. “No se pudo adaptar” dice ella en un momento, aunque sin seguridad.



Así, estos dos atípicos adolescentes que carecen de sus padres biológicos (James perdió a su madre) van cambiando la explicación de la ausencia a medida que viajan juntos y la serie se desarrolla.



Una vez instalada la idea de fugarse se plantea qué hacer desde entonces. Así ambos (influenciados por Alyssa) deciden ir en busca del padre de ella. Un “Robin Hood” que le había enseñado que podía robar en una cadena importante, “si no estás financiando el terrorismo” y no en los pequeños establecimientos. “Estos locales son dirigidos por el hombre”, dice ella para justificar que se irán sin pagar de un establecimiento, “el gran hombre, el dueño del petróleo que obliga a los niños chinos a fabricar teléfonos inteligentes y odia a Palestina”.



Así comienzan a aparecer una variedad de pintorescos personajes, la empleada de una tienda que se resiste a un robo, un extraño hombre que decide ayudarlos, las detectives que investigan el caso y los padres de ambos que no entienden las razones del accionar de sus hijos.



Y si bien es cierto que Alyssa y James no siempre son sinceros sobre ellos mismos, incluso a sí mismos, son lo suficientemente honestos sobre el mundo que los rodea. El resultado es una combinación de comedia con drama contada en ocho episodios que arman este pequeño rompecabezas que es triste, graciosa, extraña y perfecta, como ellos mismos.