Michael Jordan con serie de ESPN y Netflix

Después que Kobe Bryant ganara el Oscar a mejor corto animado este año por Dear Basketball, la leyenda del deporte, Michael Jordan le seguirá los pasos. Tranquilos, que no tendrá que actuar como lo hizo en Space Jam. Lo que hará Jordan ahora será una serie documental que significará una alianza entre ESPN Films y Netflix.



El encargado de dirigir esta serie de 10 episodios con fecha de estreno el año que viene será Jason Hehir, quien ha dirigido algunas series deportivas como 30 for 30 (nominada al Emmy a mejor serie de no ficción) y será producida por Mike Tollin (productor de películas con temas deportivos como Me llaman Radio y Juego de honor).

Esta serie, titulada The Last Dance, contará el simultáneo ascenso a la cima de Jordan y los Chicago Bulls en la década de 1990. Y para la serie, además de Jordan aparecerán algunas figuras clave del equipo, además de presentar varias horas de filmación que no se han visto antes.